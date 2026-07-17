Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Трагедія у Вишневому: суд обрав запобіжний захід керівникам Укроборонпрому

Трагедія у Вишневому: суд обрав запобіжний захід керівникам Укроборонпрому

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2026 19:59
Вибухи у Вишневому: суд взяв під варту керівників Укроборонпрому без права застави
Руслан Кучинський. Фото: "Суспільне"

Соломʼянський районний суд Києва визначив запобіжний захід керівникам "Укроборонпрому", яких підозрюють у недбалому виконанні службових обов’язків у межах розслідування вибухів боєприпасів на складах у Вишневому Київської області. Йдеться про тримання під вартою.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора, передає Новини.LIVE.

Детонація у Вишневому після російської атаки

"За клопотанням прокурорів спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону суд обрав генеральному директору підприємства оборонного сектору та його заступнику запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави", — йдеться у повідомленні.

Фігурантів підозрюють у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки та загибель людей.

За інформацією слідства, на території підприємства зберігали великі обсяги боєприпасів у будівлях, які не були призначені для таких цілей і не відповідали нормам безпеки. При цьому склади знаходилися фактично поруч із житловими будинками.

Читайте також:

За версією слідства, керівництво підприємства не організувало належних умов для безпечного зберігання боєприпасів і не вжило необхідних заходів, щоб запобігти можливим небезпечним наслідкам.

"Унаслідок детонації боєприпасів загинули люди, є поранені, пошкоджено житлові будинки, транспортні засоби та інше майно. Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини події та повне коло осіб, дії або бездіяльність яких могли призвести до трагедії", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на СБУ, 16 липня затримали гендиректора "Укроборонпрома" та його заступника у справі про трагедію у Вишневому. За даними слідства, посадовці дозволили зберігати вибухонебезпечні матеріали в непридатних ангарах, які розташовувалися в безпосередній близькості до житлової забудови.

Раніше Герман Сметанін повідомив, що завершує свою діяльність на посаді генерального директора АТ "Українська оборонна промисловість". Він висловив вдячність команді, державним установам і партнерам за співпрацю.

Укроборонпром Офіс генерального прокурора Київська область
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації