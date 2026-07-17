Вибухи у Вишневому: суд взяв під варту керівників Укроборонпрому без права застави

Руслан Кучинський. Фото: "Суспільне"

Соломʼянський районний суд Києва визначив запобіжний захід керівникам "Укроборонпрому", яких підозрюють у недбалому виконанні службових обов’язків у межах розслідування вибухів боєприпасів на складах у Вишневому Київської області. Йдеться про тримання під вартою.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора, передає Новини.LIVE.

Детонація у Вишневому після російської атаки

"За клопотанням прокурорів спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону суд обрав генеральному директору підприємства оборонного сектору та його заступнику запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави", — йдеться у повідомленні.

Фігурантів підозрюють у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки та загибель людей.

За інформацією слідства, на території підприємства зберігали великі обсяги боєприпасів у будівлях, які не були призначені для таких цілей і не відповідали нормам безпеки. При цьому склади знаходилися фактично поруч із житловими будинками.

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За версією слідства, керівництво підприємства не організувало належних умов для безпечного зберігання боєприпасів і не вжило необхідних заходів, щоб запобігти можливим небезпечним наслідкам.

"Унаслідок детонації боєприпасів загинули люди, є поранені, пошкоджено житлові будинки, транспортні засоби та інше майно. Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини події та повне коло осіб, дії або бездіяльність яких могли призвести до трагедії", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на СБУ, 16 липня затримали гендиректора "Укроборонпрома" та його заступника у справі про трагедію у Вишневому. За даними слідства, посадовці дозволили зберігати вибухонебезпечні матеріали в непридатних ангарах, які розташовувалися в безпосередній близькості до житлової забудови.

Раніше Герман Сметанін повідомив, що завершує свою діяльність на посаді генерального директора АТ "Українська оборонна промисловість". Він висловив вдячність команді, державним установам і партнерам за співпрацю.