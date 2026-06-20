Трагічна ДТП у Броварах: загинуло двоє дітей, є постраждалі

Місце смертельної ДТП у Броварах. Фото: ДСНС Київщини

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У Броварах сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля та автобуса. Внаслідок зіткнення загинули двоє дітей, ще десятеро людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Рятувальники деблокували постраждалих із пошкодженого легкового авто.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення ДСНС Київщини у суботу, 20 червня.

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Наслідки аварії у Броварах. Фото: ДСНС Київщини

На Київщині сталася смертельна аварія: загинули діти

За даними ДСНС, аварія сталася 19 червня о 19:54 на вулиці Вокзальній у Броварах. До Служби порятунку надійшло повідомлення про зіткнення легкового автомобіля та автобуса, після чого на місце події було направлено рятувальників 56-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю надзвичайники встановили, що внаслідок удару в легковому автомобілі опинилися заблоковані люди. Рятувальники провели деблокування постраждалих із транспортного засобу.

За попередніми даними, у легковому авто перебували 12 осіб — дев’ятеро дітей і троє дорослих. Унаслідок аварії двоє дітей загинули, ще десятеро осіб дістали травми різного ступеня тяжкості.

Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

Скриншот повідомлення ДСНС Київщини/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно пасажирка Mercedes, який 5 червня врізався у підземний перехід на Солом’янці, розповіла про поведінку водія перед смертельною ДТП. За її словами, автомобіль рухався на великій швидкості та намагався здійснити небезпечний обгін перед втратою керування. Унаслідок аварії загинули четверо пішоходів, серед них 12-річна дитина.

Новини.LIVE також писали, що у Києві Mercedes-Benz, який 5 червня спричинив смертельну ДТП з чотирма загиблими, рухався зі швидкістю близько 150 км/год. Про це повідомила адвокатка родини загиблого хлопчика, наголосивши на критично високій швидкості авто в момент аварії. Експерти також зазначають, що нинішні штрафи за перевищення швидкості є надто низькими та не стримують порушників.