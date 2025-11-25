Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Травмування дитини, руйнування — наслідки атаки по Київщини

Травмування дитини, руйнування — наслідки атаки по Київщини

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 05:55
Оновлено: 06:26
Нічний обстріл Київщини 25 листопада 2025 року — які наслідки атаки
Зруйнований унаслідок обстрілу будинок на Київщині. Фото: ДСНС Київщини

Уночі РФ завдала ударів по Броварському, Білоцерківському й Вишгородському районах Київщини. Є руйнування. Травмувалася дитина.

Про це повідомили у ДСНС України.

Реклама
Читайте також:

Обстріл Київщини вночі 25 листопада 

У Білій Церкві зазнав пошкоджень чотириповерховий житловий будинок. Рятувальники евакуювали 46 людей із будівлі та підвального приміщення, яке місцеві мешканці використовували як укриття. Ще чотири будинки вщент зруйновані. Травмувалася 14-річна дитина.

Рятувальники на місці обстрілу
Рятувальники біля зруйнованого будинку. Фото: ДСНС Київщини

Для обігріву людей розгорнули намети ДСНС і Товариства Червоного Хреста. Також на місці працюють психологи ДСНС. Наразі розбирають конструкції пошкоджених житлових будинків.

Рятувальники розбирають завали після обстрілу
Рятувальники розбирають конструкції пошкоджених будинків. Фото: ДСНС Київщини

Нагадаємо, уночі 25 листопада РФ завдала ракетно-дронових ударів по Києву. Одна людина загинула, а ще семеро — травмувалися.

Також ми повідомляли, що внаслідок нічного обстрілу Білої Церкви постраждала 14-річна дівчинка. Вона зазнала поранення спини.

ДСНС Київська область обстріли війна в Україні руйнування
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації