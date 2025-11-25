Нічний обстріл Київщини 25 листопада 2025 року — які наслідки атаки

Травмування дитини, руйнування — наслідки атаки по Київщини
Уночі РФ завдала ударів по Броварському, Білоцерківському й Вишгородському районах Київщини. Є руйнування. Травмувалася дитина.
Про це повідомили у ДСНС України.
Обстріл Київщини вночі 25 листопада
У Білій Церкві зазнав пошкоджень чотириповерховий житловий будинок. Рятувальники евакуювали 46 людей із будівлі та підвального приміщення, яке місцеві мешканці використовували як укриття. Ще чотири будинки вщент зруйновані. Травмувалася 14-річна дитина.
Для обігріву людей розгорнули намети ДСНС і Товариства Червоного Хреста. Також на місці працюють психологи ДСНС. Наразі розбирають конструкції пошкоджених житлових будинків.
Нагадаємо, уночі 25 листопада РФ завдала ракетно-дронових ударів по Києву. Одна людина загинула, а ще семеро — травмувалися.
Також ми повідомляли, що внаслідок нічного обстрілу Білої Церкви постраждала 14-річна дівчинка. Вона зазнала поранення спини.
