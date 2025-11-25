Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Наслідки атаки на Київ — є жертва, потерпілих стало більше

Наслідки атаки на Київ — є жертва, потерпілих стало більше

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 04:34
Оновлено: 05:39
Нічні удари по Києву 25 листопада 2025 року — одна людина загинула, зросла кількість травмованих
Багатоповерхівка після обстрілу. Фото: ДСНС Києва

Уночі у вівторок, 25 листопада, росіяни завдали ракетно-дронових ударів по столиці України. Унаслідок обстрілу загинула людина.

Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко

Реклама
Читайте також:
У Києві внаслідок нічного обстрілу 25 листопада 2025 року загинула людина
Скриншот повідомлення Тимура Ткаченка

Наслідки нічної атаки на Київ 25 листопада 

"Уже маємо підтвердження щодо одного загиблого внаслідок атаки... Мої співчуття рідним загиблого", — написав очільник МВА о 04:27.

Також він додав, що, за оновленими даними, кількість постраждалих зросла до сімох людей. Раніше було відомо лише про шістьох травмованих, двох із яких госпіталізували. 

ОНОВЛЕНО: О 04:49 у ДСНС Києва повідомили, що після обстрілу вдалося врятувати 18 людей, серед яких троє — діти. Не обійшлося без влучань у житлові будинки, руйнувань і пожеж.

У Печерському районі з пошкодженого 22-поверхового будинку евакуювали маломобільну людину. У Дніпровському районі в дев'ятиповерхівці, де після влучання сталося руйнування шостого та сьомого поверхів і спалахнула пожежа, загинула людина. Ще п'ятеро мешканців цього будинку постраждали, а 17 — евакуювали. Наразі тривають ліквідація наслідків обстрілу та пошук постраждалих. 

За іншою адресою зафіксували влучання у двоповерхову будівлю. Пожежі не було.

У Дарницькому районі уламки впали на відкритій території приватного сектору.

Нагадаємо, уночі 25 листопада внаслідок атаки ракет і БпЛА в Києві зазнали пошкоджень житлові будинки. Йдеться про 22-поверхівку в Печерському районі та дев'ятиповерхівку у Дніпровському районі.

Також ми повідомляли, що внаслідок нічного обстрілу Київщини в Білій Церкві травмувалася 14-річна дівчинка. У неї поранення спини.

обстріли Новини Києва війна в Україні загиблі Тимур Ткаченко постраждалі
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації