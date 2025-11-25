Нічні удари по Києву 25 листопада 2025 року — одна людина загинула, зросла кількість травмованих

Наслідки атаки на Київ — є жертва, потерпілих стало більше
Уночі у вівторок, 25 листопада, росіяни завдали ракетно-дронових ударів по столиці України. Унаслідок обстрілу загинула людина.
Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.
Наслідки нічної атаки на Київ 25 листопада
"Уже маємо підтвердження щодо одного загиблого внаслідок атаки... Мої співчуття рідним загиблого", — написав очільник МВА о 04:27.
Також він додав, що, за оновленими даними, кількість постраждалих зросла до сімох людей. Раніше було відомо лише про шістьох травмованих, двох із яких госпіталізували.
ОНОВЛЕНО: О 04:49 у ДСНС Києва повідомили, що після обстрілу вдалося врятувати 18 людей, серед яких троє — діти. Не обійшлося без влучань у житлові будинки, руйнувань і пожеж.
У Печерському районі з пошкодженого 22-поверхового будинку евакуювали маломобільну людину. У Дніпровському районі в дев'ятиповерхівці, де після влучання сталося руйнування шостого та сьомого поверхів і спалахнула пожежа, загинула людина. Ще п'ятеро мешканців цього будинку постраждали, а 17 — евакуювали. Наразі тривають ліквідація наслідків обстрілу та пошук постраждалих.
За іншою адресою зафіксували влучання у двоповерхову будівлю. Пожежі не було.
У Дарницькому районі уламки впали на відкритій території приватного сектору.
Нагадаємо, уночі 25 листопада внаслідок атаки ракет і БпЛА в Києві зазнали пошкоджень житлові будинки. Йдеться про 22-поверхівку в Печерському районі та дев'ятиповерхівку у Дніпровському районі.
Також ми повідомляли, що внаслідок нічного обстрілу Київщини в Білій Церкві травмувалася 14-річна дівчинка. У неї поранення спини.
Читайте Новини.LIVE!