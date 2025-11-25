Обстріл Київщини вночі 25 листопада 2025 року — які наслідки атаки

Дроновий удар по Київщині — постраждала 14-річна дівчинка
Дата публікації: 25 листопада 2025 02:18
Оновлено: 02:36
Уночі у вівторок, 25 листопада, росіяни атакували Київщину ракетами та дронами. Під комбінованим кдаром опинилися мирні населені пункти.
Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.
Наслідки атаки на Київщину вночі 25 листопада
У Білій Церкві 14-річна дівчинка зазнала поранення спини. Потерпілій надають необхідну медичну допомогу. Також є інформацію про пошкодження в місті багатоповерхівки. На місці працюють оперативні служби.
