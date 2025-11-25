Відео
Головна Київ Дроновий удар по Київщині — постраждала 14-річна дівчинка

Дроновий удар по Київщині — постраждала 14-річна дівчинка

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 02:18
Оновлено: 02:36
Обстріл Київщини вночі 25 листопада 2025 року — які наслідки атаки
Термінова новина

Уночі у вівторок, 25 листопада, росіяни атакували Київщину ракетами та дронами. Під комбінованим кдаром опинилися мирні населені пункти.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Читайте також:

Наслідки атаки на Київщину вночі 25 листопада 

У Білій Церкві 14-річна дівчинка зазнала поранення спини. Потерпілій надають необхідну медичну допомогу. Також є інформацію про пошкодження в місті багатоповерхівки. На місці працюють оперативні служби. 

Новина доповнюється

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
