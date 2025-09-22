Відео
Обвинувачений у вбивстві підлітка у фунікулері отримав вирок
У Києві щодня зупинятимуть рух на Хрещатику

У Києві щодня зупинятимуть рух на Хрещатику

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 14:56
КМВА готує розпорядження про щоденне перекриття Хрещатика
Хрещатик. Фото: Новини.LIVE

Начальник КМВА Тимур Ткаченко оголосив про запровадження щоденного перекриття Хрещатика о 09:00 на час загальнонаціональної хвилини мовчання. За його словами, відповідне розпорядження буде підписане до кінця тижня, а тимчасове обмеження руху для транспорту діятиме щодня рівно стільки, скільки триває вшанування полеглих захисників.

Про це Тимур Ткаченко повідомив на своїй сторінці у Telegram.

Читайте також:

В Києві щодня перекриватимуть Хрещатик о 09:00

Ткаченко повідомив, що доручення щодо організації перекриття отримають підрозділи патрульної поліції, Центр організації дорожнього руху, департамент транспорту та служби, відповідальні за комунікацію з громадою.

null
Повідомлення Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

"Хрещатик — серце столиці. А столиця — серце і приклад для всієї України. Чекаю не розуміння, а поваги до тих, хто віддав життя за наше життя", — заявив Тимур Ткаченка. 

Нагадаємо, також у Києві до 3 жовтня обмежать рух одним із проспектів

Окрім того, у Києві пацієнтів Головного військового клінічного госпіталю безкоштовно возитимуть на спецавтобусі зі станції метро "Печерська".

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
