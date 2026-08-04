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Головна Київ Ціни на пальне у Києві 4 серпня: скільки коштують бензин, дизель і газ на АЗС

Ціни на пальне у Києві 4 серпня: скільки коштують бензин, дизель і газ на АЗС

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2026 10:06
Ціни на пальне у Києві 4 серпня — скільки коштують бензин, дизель і газ на АЗС
АЗС у Києві. Фото: Новини.LIVE

Станом на 4 серпня ціни на пальне на автозаправних станціях Києва залишаються без суттєвих змін. Найдорожчим серед перевірених мереж залишається преміальний дизель на OKKO.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Які ціни на пальне у Києві

Попри попереднє подорожчання, сьогодні вартість бензину, дизеля та автогазу суттєво не змінилася. Також на АЗС не спостерігається ажіотажу: черг немає, дефіциту пального не фіксують, а всі станції працюють у звичному режимі.

Водночас водії, з якими поспілкувалися журналісти, зазначають, що заправляти автомобілі стало значно дорожче, і це відчутно впливає на сімейний бюджет. Попри це, більшість із них не планують відмовлятися від поїздок.

Ціни на пальне у Києві 4 серпня: скільки коштують бензин, дизель і газ на АЗС - фото 1
Ціни на пальне у Києві 4 серпня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Ціни на пальне на АЗС UPG

На автозаправних станціях UPG встановлені такі ціни:

Читайте також:
  • бензин UPG 100 — 88,90 грн/л;
  • бензин UPG 95 — 81,90 грн/л;
  • бензин А-95 — 79,90 грн/л;
  • дизельне пальне EURO ДП — 90,90 грн/л.
Ціни на пальне у Києві 4 серпня: скільки коштують бензин, дизель і газ на АЗС - фото 2
Ціни на пальне у Києві на АЗС OKKO 4 серпня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Ціни на пальне на АЗС OKKO

На АЗС OKKO водіям пропонують:

  • бензин Pulls 100 — 92,90 грн/л;
  • бензин Pulls 95 — 85,90 грн/л;
  • бензин А-95 Євро — 82,90 грн/л;
  • дизельне пальне Pulls ДП — 96,90 грн/л;
  • дизельне пальне ДП Євро — 93,90 грн/л.
Ціни на пальне у Києві 4 серпня: скільки коштують бензин, дизель і газ на АЗС - фото 3
Ціни на пальне у Києві на АЗС "Укрнафта" 4 серпня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Ціни на пальне на АЗС "Укрнафта"

На автозаправних станціях "Укрнафти" діють такі ціни:

  • бензин А-95 — 79,90 грн/л;
  • бензин А-92 — 77,90 грн/л;
  • дизельне пальне — 80,90 грн/л;
  • автомобільний газ (LPG) — 42,90 грн/л.

Загалом серед перевірених мереж найдорожчим бензином залишається Pulls 100 на OKKO — 92,90 грн за літр. Найвищу ціну на дизельне пальне також зафіксовано на OKKO — 96,90 грн за літр (96,90 грн за преміальний Pulls ДП). Найдоступніші ціни на бензин, дизель і автогаз традиційно пропонує "Укрнафта".

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві правоохоронці викрили схему ухилення від мобілізації через фіктивні шлюби. За даними слідства, за 7 тисяч доларів організатори обіцяли військовозобов'язаним оформити відстрочку від мобілізації та забезпечити нібито законний виїзд за кордон. Усім чотирьом фігурантам повідомили про підозру.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві правоохоронці повідомили про підозру 42-річному чоловіку, який, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, відкрив стрілянину у дворі житлових будинків. За даними поліції, він п'ять разів вистрілив у повітря зі стартового пістолета, чим налякав місцевих мешканців.

Київ бензин АЗС
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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