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Главная Киев Цены на топливо в Киеве 4 августа: сколько стоят бензин, дизель и газ на АЗС

Цены на топливо в Киеве 4 августа: сколько стоят бензин, дизель и газ на АЗС

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 10:06
Цены на топливо в Киеве 4 августа — сколько стоят бензин, дизель и газ на АЗС
АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на 4 августа цены на топливо на автозаправочных станциях Киева остаются без существенных изменений. Самым дорогим среди проверенных сетей остается премиальный дизель на OKKO.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Каковы цены на топливо в Киеве

Несмотря на предыдущее подорожание, сегодня стоимость бензина, дизеля и автогаза существенно не изменилась. Также на АЗС не наблюдается ажиотажа: очередей нет, дефицита топлива не фиксируется, а все станции работают в обычном режиме.

В то же время водители, с которыми пообщались журналисты, отмечают, что заправлять автомобили стало значительно дороже, и это ощутимо сказывается на семейном бюджете. Несмотря на это, большинство из них не планируют отказываться от поездок.

Цены на топливо в Киеве 4 августа: сколько стоят бензин, дизель и газ на АЗС - фото 1
Цены на топливо в Киеве 4 августа 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Цены на топливо на АЗС UPG

На автозаправочных станциях UPG установлены следующие цены:

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  • бензин UPG 100 — 88,90 грн/л;
  • бензин UPG 95 — 81,90 грн/л;
  • бензин А-95 — 79,90 грн/л;
  • дизельное топливо EURO ДП — 90,90 грн/л.
Цены на топливо в Киеве 4 августа: сколько стоят бензин, дизель и газ на АЗС - фото 2
Цены на топливо в Киеве на АЗС OKKO 4 августа 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Цены на топливо на АЗС OKKO

На АЗС OKKO водителям предлагают:

  • бензин Pulls 100 — 92,90 грн/л;
  • бензин Pulls 95 — 85,90 грн/л;
  • бензин А-95 Евро — 82,90 грн/л;
  • дизельное топливо Pulls ДП — 96,90 грн/л;
  • дизельное топливо ДП Евро — 93,90 грн/л.
Цены на топливо в Киеве 4 августа: сколько стоят бензин, дизель и газ на АЗС - фото 3
Цены на топливо в Киеве на АЗС «Укрнафта» 4 августа 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Цены на топливо на АЗС "Укрнафта"

На автозаправочных станциях «Укрнафты» действуют следующие цены:

  • бензин А-95 — 79,90 грн/л;
  • бензин А-92 — 77,90 грн/л;
  • дизельное топливо — 80,90 грн/л;
  • автомобильный газ (LPG) — 42,90 грн/л.

В целом среди проверенных сетей самым дорогим бензином остается Pulls 100 на OKKO — 92,90 грн за литр. Самая высокая цена на дизельное топливо также зафиксирована на OKKO — 96,90 грн за литр (96,90 грн за премиальный Pulls ДП). Самые доступные цены на бензин, дизель и автогаз традиционно предлагает "Укрнафта".

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве правоохранители раскрыли схему уклонения от мобилизации через фиктивные браки. По данным следствия, за 7 тысяч долларов организаторы обещали военнообязанным оформить отсрочку от мобилизации и обеспечить якобы законный выезд за границу. Всем четырем фигурантам сообщили о подозрении.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении 42-летнему мужчине, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу во дворе жилых домов. По данным полиции, он пять раз выстрелил в воздух из стартового пистолета, чем напугал местных жителей.

Киев бензин АЗС
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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