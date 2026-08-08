У Броварах 13-річну дівчинку вдарило струмом на вокзалі

Робітники вокзалу біля потягу. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Штін Уляна Редактор стрічки новин

На залізничному вокзалі у Броварах 13-річна дівчинка отримала ураження струмом після того, як намагалася залізти на нерухомий потяг. Дитину госпіталізували у вкрай важкому стані, а її подруга також отримала опіки.

Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, передає Новини.LIVE.

Що сталося на вокзалі у Броварах

За словами мера, дівчинка намагалася залізти на нерухомий потяг, унаслідок чого її уразило струмом.

Постраждалу госпіталізували до Броварської лікарні. Наразі її стан оцінюють як вкрай важкий.

Під час інциденту постраждала також подруга дівчинки. Вона отримала опіки рук, однак, за інформацією міського голови, загрози її життю немає.

Обставини події з'ясовуються.

Допис Ігора Сапожка. Скріншот: Telegram

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