Росія знищила ключовий склад Rozetka у Броварах: у компанії розповіли про наслідки удару

Рятувальники ліквідують пожежу на складі Rozetka. Фото: ДСНС Київщини

У ніч на 5 серпня Росія трьома балістичними ракетами знищила ключовий склад Rozetka в Броварах. Його було відкрито у 2017 році. Площа складала понад 100 тис. м².

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис співзасновниці компанії Ірини Чечоткіної.

Засновниця Rozetka розповіла про знищення ключового складу після атаки РФ

Склад обробляв понад 100 тисяч замовлень на день. У серпні 2026-го комплекс зазнав трьох атак Росії поспіль. Остання — балістичними ракетами — унеможливила його відновлення. Під час першої атаки загинув співробітник компанії, ще шестеро постраждали. Друга і третя атака — без жертв.

"Сьогодні я мала б опублікувати допис про те, що Rozetka виповнився 21 рік. Подякувати нашим клієнтам, партнерам, команді за цей довгий шлях, який ми пройшли разом. Натомість уночі я дивилася, як горить справа всього мого життя. Що я відчувала? Спустошення і біль. Велике полегшення, бо, на щастя, цього разу люди не постраждали. Відчуття, що маю йти далі попри все. Rozetka працює. Дякую кожному, хто підтримує нас і хто зробить покупку сьогодні. Відчути, що ми не самі в цю мить, важливо як ніколи", — зазначила Чечоткіна.

Як писали Новини.LIVE, кількість загиблих унаслідок масованої російської атаки на Київщину зросла до 17 осіб. Рятувальні роботи на місцях ударів тривають, адже під завалами ще можуть перебувати люди.

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Також після нічної атаки РФ Оболонський район Києва затягло густим димом через масштабні пожежі на складських приміщеннях. Для ліквідації займання рятувальники залучили сотні співробітників ДСНС, десятки одиниць техніки та авіацію. Через пожежі в столиці зафіксували високий рівень забруднення повітря, а в багатьох районах відчувався сильний запах гару.