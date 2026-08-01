Росія вдарила по складу Rozetka в Броварах: загинув працівник, семеро людей поранені

Пошкоджені мікроавтобуси Rozetka. Фото: Ірина Чечоткіна / Facebook

Російські окупанти вранці 1 серпня завдали удару по складу компанії Rozetka в Броварах. На момент влучання на об'єкті працювали 270 людей. Унаслідок атаки загинув один працівник, ще семеро людей отримали поранення.

Про це повідомила співзасновниця компанії Ірина Чечоткіна, передає Новини.LIVE.

Російська атака зруйнувала склад Rozetka

За словами Чечоткіної, склад компанії уразив російський реактивний безпілотник.

"Сьогодні зранку реактивний "Шахед" уразив наш склад. На той момент на складі працювали 270 людей", — написала вона.

У компанії повідомили, що внаслідок атаки загинув співробітник Володимир Мельниченко. Ще семеро працівників перебувають у лікарні, один із них — у важкому стані.

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"На жаль, загинув наш колега Володимир Мельниченко. Ще семеро зараз у лікарні, один із них перебуває у важкому стані", — зазначила співзасновниця Rozetka.

Компанія пообіцяла надати всебічну допомогу постраждалим працівникам та родині загиблого.

"Ми забезпечимо постраждалих і їхні родини медичною, психологічною та матеріальною допомогою. На жаль, ніщо не поверне людину до життя. Усі наші думки та співчуття з родиною. Все інше — відбудуємо і відновимо. Rozetka працює", — наголосила Чечоткіна.

Як писали Новини.LIVE, вранці 1 серпня російські війська атакували складські приміщення у Броварах. Удар також пошкодив 12 автомобілів. На місці працювали рятувальники та інші екстрені служби.

Крім того, російський безпілотник атакував Бровари у ніч проти 5 травня, внаслідок чого постраждали двоє місцевих жителів — 34-річна жінка та 37-річний чоловік. Тоді також були пошкоджені квартири, фасад багатоповерхівки та автомобіль, однак обійшлося без загиблих. Відтоді Бровари неодноразово ставали мішенню російських атак, а удар 1 серпня виявився значно трагічнішим.