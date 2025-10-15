Українець оселився в Чорнобилі — як живе турист у зоні відчуження

Турист Влад Резнов. Фото: кадр з відео

Турист та блогер Влад Резнов поселився в Чорнобилі та живе там вже кілька місяців. Він зробив мінімальний ремонт будинку, має Starlink та сонячні панелі.

Про своє життя у Чорнобилі Влад Резнов розповідає у своєму ТікТок.

Як живе турист у Чорнобилі

Чоловік розповів, що, живучи в Чорнобилі, він добуває нескінченну електроенергію. Для цього в нього є акумулятор, який постійно заряджається та сонячні панелі. Крім того, у туриста є Starlink, завдяки якому він публікує відео про своє життя у соціальні мережі.

Влад Чернов у своїх відео відповів, як він там живе. За його словами, він топить піч, грає в комп'ютерні ігри, міряє радіацію, читає книжки та добуває сонячну енергію.

"Як я говорив, не життя, а казка. А чому я тут живу? Мені просто подобається. Тут тиша, спокій, за вікном майже одразу ліс", — сказав турист.

@reznovvl Как и почему я живу в Чернобыле в 2025 году ♬ оригинальный звук - Резнов

Також він розповів, чим харчується. У своїх відеороликах блогер сказав, що готує собі сам щось максимально просте та швидке. До прикладу, у печі він робив "сталкерські бургери".

