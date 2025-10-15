Відео
Україна
Безкінечна електрика і Starlink — як чоловік живе в Чорнобилі

Безкінечна електрика і Starlink — як чоловік живе в Чорнобилі

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 14:21
Українець оселився в Чорнобилі — як живе турист у зоні відчуження
Турист Влад Резнов. Фото: кадр з відео

Турист та блогер Влад Резнов поселився в Чорнобилі та живе там вже кілька місяців. Він зробив мінімальний ремонт будинку, має Starlink та сонячні панелі.

Про своє життя у Чорнобилі Влад Резнов розповідає у своєму ТікТок. 

Читайте також:

Як живе турист у Чорнобилі

Чоловік розповів, що, живучи в Чорнобилі, він добуває нескінченну електроенергію. Для цього в нього є акумулятор, який постійно заряджається та сонячні панелі. Крім того, у туриста є Starlink, завдяки якому він публікує відео про своє життя у соціальні мережі. 

Влад Чернов у своїх відео відповів, як він там живе. За його словами, він топить піч, грає в комп'ютерні ігри, міряє радіацію, читає книжки та добуває сонячну енергію. 

"Як я говорив, не життя, а казка. А чому я тут живу? Мені просто подобається. Тут тиша, спокій, за вікном майже одразу ліс", — сказав турист.  

@reznovvl

Как и почему я живу в Чернобыле в 2025 году

♬ оригинальный звук - Резнов

Також він розповів, чим харчується. У своїх відеороликах блогер сказав, що готує собі сам щось максимально просте та швидке. До прикладу, у печі він робив "сталкерські бургери".

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Чорнобилі висохло русло каналу в заплаві річки Уж. Наразі воно заросло травою. 

Водночас голова ДАЗВ розповів, що Чорнобильська зона відчуження стане придатною для життя більш ніж через 20 тисяч років. Водночас через пів століття радіоактивність елементів і конструкцій значно знизиться.

туристи Київська область Чорнобиль життя Чорнобильська зона
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
