Фото Чорнобильської зони, Прип’яті, Рудого лісу та об’єтку Дуга

Об’єкт "Дуга" у Чорнобилі. Фото: ДАЗВ

Чорнобильську зону відчуження засипав сніг. Проте життя тут не зупиняється — фахівці щоденно виконують планові роботи, забезпечують радіаційну безпеку, охорону території та моніторинг довкілля.

Нові зимові фото опублікувало Державне агентство України з управління зоною відчуження на своїй сторінці у Facebook.

Рудий ліс. Фото: ДАЗВ

Саркофаг над енергоблоком. Фото: ДАЗВ

Краса Чорнобильської зони взимку

"Зона відчуження взимку має особливу стриману красу. Сніг підкреслює лінії покинутих міст і сіл, річка Прип’ять тече серед тиші, а об’єкти минулого виглядають інакше — спокійно й чітко", — йдеться в дописі.

Тварини в Чорнобильській зоні. Фото: ДАЗВ

Палац культури в Чорнобилі. Фото: ДАЗВ

На фото зафіксовані села Старосілля та Красне, Прип’ять, Чорнобиль, об’єкт "Дуга", річка Прип’ять та "Рудий ліс".

Колесо огляду в Чорнобилі. Фото: ДАЗВ

Зазначимо, що Чорнобильська зона відчуження — це заборонена для вільного доступу територія, що зазнала інтенсивного забруднення довгоживучими радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Покинуті будинки. Фото: ДАЗВ

Порожні вулиці Чорнобильської зони. Фото: ДАЗВ

Вона включає північ Вишгородського району Київської області, де розташовані: безпосередньо електростанція, міста Чорнобиль та Прип'ять, північ Вишгородського району Київської області (у тому числі смт Поліське та смт Вільча), а також частина Житомирської області аж до кордону з Білоруссю.

Парк розваг в Прип’яті. Фото: ДАЗВ

Відділення зв’язку в Чорнобилі. Фото: ДАЗВ

