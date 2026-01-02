Відео
Який вигляд має Чорнобильська зона відчуження взимку — фото

Який вигляд має Чорнобильська зона відчуження взимку — фото

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 13:14
Фото Чорнобильської зони, Прип’яті, Рудого лісу та об’єтку Дуга
Об’єкт "Дуга" у Чорнобилі. Фото: ДАЗВ

Чорнобильську зону відчуження засипав сніг. Проте життя тут не зупиняється — фахівці щоденно виконують планові роботи, забезпечують радіаційну безпеку, охорону території та моніторинг довкілля.

Нові зимові фото опублікувало Державне агентство України з управління зоною відчуження на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також:
ліс
Рудий ліс. Фото: ДАЗВ
чорнобиль
Саркофаг над енергоблоком. Фото: ДАЗВ

Краса Чорнобильської зони взимку

"Зона відчуження взимку має особливу стриману красу. Сніг підкреслює лінії покинутих міст і сіл, річка Прип’ять тече серед тиші, а об’єкти минулого виглядають інакше спокійно й чітко", — йдеться в дописі.

тварини
Тварини в Чорнобильській зоні. Фото: ДАЗВ
Чорнобиль
Палац культури в Чорнобилі. Фото: ДАЗВ

На фото зафіксовані села Старосілля та Красне, Прип’ять, Чорнобиль, об’єкт "Дуга", річка Прип’ять та "Рудий ліс".

колесо огляду чорнобиль
Колесо огляду в Чорнобилі. Фото: ДАЗВ

Зазначимо, що Чорнобильська зона відчуження — це заборонена для вільного доступу територія, що зазнала інтенсивного забруднення довгоживучими радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Чаес
Покинуті будинки. Фото: ДАЗВ
прип'ять
Порожні вулиці Чорнобильської зони. Фото: ДАЗВ

Вона включає північ Вишгородського району Київської області, де розташовані: безпосередньо електростанція, міста Чорнобиль та Прип'ять, північ Вишгородського району Київської області (у тому числі смт Поліське та смт Вільча), а також частина Житомирської області аж до кордону з Білоруссю.

колесо
Парк розваг в Прип’яті. Фото: ДАЗВ
будинок зв'язку
Відділення зв’язку в Чорнобилі. Фото: ДАЗВ

Нагадаємо, науковці помітили в Чорнобилі гніздо гігантського птаха.

Крім того, 10 грудня стало відомо, що захисна арка в Чорнобилі втратила свою герметичність після обстрілів.

сніг зима фото Чорнобильська АЕС Чорнобиль Чорнобильська зона
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
