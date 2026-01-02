Фото Чорнобильської зони, Прип’яті, Рудого лісу та об’єтку Дуга

Який вигляд має Чорнобильська зона відчуження взимку — фото
Чорнобильську зону відчуження засипав сніг. Проте життя тут не зупиняється — фахівці щоденно виконують планові роботи, забезпечують радіаційну безпеку, охорону території та моніторинг довкілля.
Нові зимові фото опублікувало Державне агентство України з управління зоною відчуження на своїй сторінці у Facebook.
Краса Чорнобильської зони взимку
"Зона відчуження взимку має особливу стриману красу. Сніг підкреслює лінії покинутих міст і сіл, річка Прип’ять тече серед тиші, а об’єкти минулого виглядають інакше — спокійно й чітко", — йдеться в дописі.
На фото зафіксовані села Старосілля та Красне, Прип’ять, Чорнобиль, об’єкт "Дуга", річка Прип’ять та "Рудий ліс".
Зазначимо, що Чорнобильська зона відчуження — це заборонена для вільного доступу територія, що зазнала інтенсивного забруднення довгоживучими радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
Вона включає північ Вишгородського району Київської області, де розташовані: безпосередньо електростанція, міста Чорнобиль та Прип'ять, північ Вишгородського району Київської області (у тому числі смт Поліське та смт Вільча), а також частина Житомирської області аж до кордону з Білоруссю.
Нагадаємо, науковці помітили в Чорнобилі гніздо гігантського птаха.
Крім того, 10 грудня стало відомо, що захисна арка в Чорнобилі втратила свою герметичність після обстрілів.
Читайте Новини.LIVE!