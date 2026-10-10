Обстріл Києва сьогодні: 7 поранених в Оболонському районі

Рятувальники на місці удару. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У суботу, 10 жовтня, російська атака на Київ призвела до поранення семи людей в Оболонському районі столиці. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що п’ятьох постраждалих медики госпіталізували до міських лікарень, а троє з них перебувають у тяжкому стані. Ще одній людині допомогу надали на місці. Протягом дня екстрені служби ліквідовували займання та обстежували місця падіння уламків.

Про це повідомили ДСНС, Віталій Кличко та Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

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Наслідки російської атаки на Оболоні

За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, в Оболонському районі виникли три осередки займання дерев’яних споруд і трави на відкритій території. Рятувальники ліквідували пожежі на загальній площі 200 кв. м.

Також у дворі між багатоповерховими житловими будинками пошкоджена одноповерхова споруда.

Вдень ДСНС повідомляли про п’ятьох постраждалих у районі. Пізніше мер Києва Віталій Кличко зазначив, що кількість поранених збільшилася до сімох.

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У Києві госпіталізували 15-річну дівчину

Увечері мер столиці повідомив про падіння уламків безпілотника на відкритій території шкільного стадіону у Святошинському районі. На місце прямували екстрені служби.

Пізніше, о 19:27, Віталій Кличко уточнив, що загалом у столиці вже восьмеро постраждалих. Серед госпіталізованих — 15-річна дівчина.

Зеленський заявив про потребу в додатковій ППО

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час балістичної атаки на Київ розмовляв із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Глава держави подякував французькому лідеру за підтримку та наголосив на необхідності посилити протиповітряну оборону України.

"Потреба у додаткових пакетах ППО для України очевидна, і ми з усіма партнерами працюємо заради відповідних рішень", — написав Володимир Зеленський.

Президент також попередив про загрозу нових ракетних ударів.

"На жаль, цими днями зберігається особлива загроза подальших ракетних ударів", — зазначив він.

За словами глави держави, Україна продовжує координувати дії з міжнародними партнерами та готує зустрічі для обговорення подальшої підтримки.

Що передувало

Раніше Новини.LIVE вже повідомляли про наслідки російського удару по човновій станції в Києві. Тоді йшлося про пошкодження майна на території станції та перших постраждалих.

Також Новини.LIVE писали про реакцію Володимира Зеленського на послаблення санкцій проти російських нафтопродуктів. Президент наголошував, що Росія може спрямовувати додаткові доходи на продовження війни, тому міжнародний тиск на Москву має посилюватися.