У Дарницькому районі столиці завершили пошукові роботи після удару РФ

Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

У Дарницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи у дев'ятиповерховому житловому будинку, який був зруйнований внаслідок масованої російської атаки. Надалі на місці тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Про це повідомили у ДСНС, передає Новини.LIVE.

Результати пошуково-рятувальної операції у Дарницькому районі

За інформацією рятувальників, із-під завалів зруйнованої багатоповерхівки деблокували тіла 10 загиблих. Загалом унаслідок російського обстрілу столиці загинули 30 людей.

Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС

Водночас роботи з ліквідації наслідків атаки тривають ще на трьох локаціях у Дарницькому районі. Там фахівці продовжують демонтаж аварійних конструкцій та очищення території від будівельного сміття.

Розбір завалів. Фото: ДСНС

У ДСНС зазначили, що рятувальники й комунальні служби продовжують працювати на місцях руйнувань, аби якнайшвидше усунути наслідки чергового російського удару по столиці.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві та Київській області погіршилася якість атмосферного повітря. За даними ДСНС, причиною стали масштабні пожежі в екосистемах регіону, а також залишки продуктів горіння після нещодавніх російських обстрілів.

Як повідомляли Новини.LIVE, після масованої російської атаки на Київ у ніч проти 2 липня в лікарнях залишаються постраждалі дорослі та діти. За словами медиків, стан частини госпіталізованих вдалося стабілізувати, однак кілька людей досі вважаються безвісти зниклими.