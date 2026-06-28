У Дарницькому районі знайшли бойову частину ракети: наслідки атаки РФ

Частина ворожої ракети. Фото: ДСНС Києва

Штін Уляна Редактор стрічки новин

У Дарницькому районі Києва після нічного російського ракетного удару зафіксували пошкодження на кількох локаціях, пожежі та виявлення небезпечних уламків. Вибухотехніки поліції спільно з піротехніками ДСНС вилучили бойову частину ворожої ракети поблизу житлової забудови.

Про це повідомили в Національній поліції Києва, ДСНС та Київській міській військовій адміністрації, передає Новини.LIVE.

Виявлення небезпечного предмета та евакуація

За даними поліції, повідомлення про підозрілий предмет поблизу житлового будинку надійшло від місцевих мешканців. Після цього на місце прибули правоохоронці Дарницького району.

Поліцейські оперативно евакуювали мешканців прилеглого будинку, організували охорону місця події та обмежили доступ до небезпечної території до прибуття вибухотехнічної служби.

Фахівці вибухотехнічного підрозділу столичної поліції разом із рятувальниками ДСНС провели роботи з ідентифікації та вилучення бойової частини ракети. Небезпечний предмет обережно викопали із землі та транспортували для подальшого знищення на спеціалізованому полігоні.

Частина ворожої ракети. Фото: ДСНС Києва

Пожежі та руйнування в районі

У ДСНС Києва уточнили, що внаслідок нічної атаки основні наслідки зафіксовано на кількох об’єктах у Дарницькому районі столиці.

Зокрема, виникла масштабна пожежа в гаражному боксі, а також загорілися автомобілі на відкритій місцевості. Загальна площа займання становила близько 300 квадратних метрів. Пожежу повністю ліквідовано.

Також у районі зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Вилучення небезпечного предмету. Фото: ДСНС Києва

Дані про постраждалих

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок нічного ракетного удару по столиці постраждали щонайменше дві людини. Інформація щодо інших наслідків атаки уточнюється.

"Основна локація – це була пожежа в гаражному боксі. Також загорілися автомобілі на відкритій місцевості на площі близько 300 квадратних метрів. Наразі зафіксовано двох постраждалих", — повідомила речниця КМВА Катерина Поп для Ми-Україна в ефірі телемарафону Єдині новини.

Робота екстрених служб

До ліквідації наслідків атаки були залучені підрозділи ДСНС, вибухотехніки Національної поліції, піротехніки та інші екстрені служби міста. Рятувальники повністю ліквідували пожежі, а вибухонебезпечні уламки вилучили та вивезли для подальшого знищення.

Правоохоронці закликають громадян у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не наближатися до них, не торкатися та негайно повідомляти за номерами 102 або 101.

Новини.LIVE повідомляли, що у ніч проти 28 червня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу в місті виникли пожежі та є постраждалі.

Новини.LIVE інформували, що під час оголошення повітряної тривоги всі відпочивальники на пляжах Києва повинні негайно залишати зону відпочинку та прямувати до найближчих укриттів. У ДСНС наголошують, що ігнорування базових правил безпеки під час перебування біля води може становити загрозу життю. Нещодавно подібна трагедія сталася в Одесі.