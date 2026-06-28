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Головна Київ У Києві внаслідок атаки РФ пожежі та постраждала людина

У Києві внаслідок атаки РФ пожежі та постраждала людина

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2026 02:58
Обстріл Києва 28 червня - постраждала людина, виникли пожежі
Рятувальник ліквідує пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС

Росіяни в ніч проти 28 червня атакували Київ балістикою. Внаслідок обстрілу у місті зафіксовано пожежі та є постраждала людина.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМВА.

Перші наслідки обстрілу Києва 28 червня

Начальник КМВА Тимур Ткаченко у себе в Telegram написав, що у Дарницькому районі Києва за декількома адресами зафіксовано пожежі.

"Пожежа біля житлового будинку, за іншою адресою горить СТО. Також горить нежитлова будівля. Уточнюємо інформацію про постраждалих", — йдеться у повідомленні.

Також Ткаченко поінформував, що в цьому ж районі постраждала одна людина.

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Пости Ткаченка про наслідки атаки. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, приблизно о 02:00 і 02:30 у Києві пролунали серії дуже гучних вибухів. Повітряні сили ЗСУ інформували, що ворог запускав в напрямку столиці балістичні ракети.

Також ми писали, що 25 червня РФ теж атакувала Київ. У місті внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в складській будівлі.

Київ обстріли постраждалі
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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