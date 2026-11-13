Зруйновані енергооб'єкти внаслідок атак РФ. Ілюстративне фото: t.me/dtek_ua

На Київщині тривають відключення електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури та нові аварії в мережах. Лише за останній тиждень російські атаки пошкодили 10 енергооб’єктів ДТЕК у регіоні. Водночас після повернення світла навантаження на мережі зростає, що спричиняє додаткові перебої з електропостачанням.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК у п'ятницю, 13 листопада.

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ДТЕК про пошкоджені енергооб'єкти на Київщині

За даними ДТЕК, протягом останнього тижня внаслідок російських атак були пошкоджені 10 енергооб’єктів компанії у Київській області. Енергетикам знадобилося чотири доби, щоб повернути електропостачання понад 203 тисячам родин.

До відновлювальних робіт щодня залучають понад 200 бригад. Однак пошкодження енергетичної інфраструктури не обмежуються місцевими мережами: "Росія також атакує високовольтні мережі "Укренерго", якими електроенергія надходить до області".

Через це "Укренерго" змушене застосовувати екстрені та стабілізаційні відключення електроенергії.

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Ще однією проблемою залишається надмірне навантаження на електромережі після відновлення електропостачання. Коли світло з'являється, споживачі одночасно вмикають бойлери, обігрівачі та іншу побутову техніку.

Через це мережі перевантажуються, що призводить до нових аварій. За інформацією ДТЕК, зараз такі випадки фіксують сотнями щодня.

Скриншот повідомлення ДТЕК/Telegram

Новини.LIVE інформували, що народний депутат Олександр Качура закликав розглянути питання про відставку міністра Миколи Калашника через зрив будівництва укриттів для енергооб’єктів на Київщині. Він наголосив, що відповідальність мають нести не лише підрядники, а й організатори робіт. Також нардеп виступив за кримінальне покарання за можливі розкрадання коштів, виділених на захист енергетики.

Новини.LIVE писали, що колишній заступник міністра Руслан Олійник заявив, що Микола Калашник особисто контролював будівництво 26 захисних споруд для енергооб'єктів Київщини. За його словами, укласти договори на ці об'єкти без погодження тодішнього очільника Київської ОВА було неможливо, а сам Олійник не мав повноважень керувати цим процесом. Також він заявив про готовність співпрацювати з правоохоронцями та парламентською слідчою комісією на тлі питань щодо використання коштів на будівництво.