У Києві облаштовують резервні котельні. Фото: facebook.com/mykola.kalashnyk

У Києві планують ввести понад 1,5 ГВт додаткової теплової генерації. Частину нових потужностей забезпечать резервні котельні. Їхнє будівництво та захист об’єктів критичної інфраструктури перевірив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Про це він повідомив у неділю, 25 жовтня, інформує Новини.LIVE.

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Микола Калашник оглянув будівництво захисту об’єктів критичної інфраструктури та резервних котелень у Києві. Фото: facebook.com/mykola.kalashnyk

У Києві перевірили будівництво резервних котелень

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник разом із представниками міської влади, замовника та підрядниками оглянув будівництво захисту об’єктів критичної інфраструктури й резервних котелень у Києва. Під час виїзду учасники перевірили фактичний стан робіт.

Загалом у Києві планують ввести понад 1,5 ГВт додаткової теплової генерації. Облаштування резервних котелень є частиною цієї роботи.

За поточними оцінками, для завершення будівництва знадобиться орієнтовно два місяці. На окремих об’єктах установлення обладнання передбачене до кінця грудня. Водночас попереду ще значний обсяг робіт: потрібно завершити будівництво, під'єднати об’єкти до мереж, змонтувати та налагодити обладнання.

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Очікується, що ці потужності посилюватимуть теплопостачання столиці вже під час опалювального сезону.

Калашник також розповів про взаємодію Міністерства з міською владою, замовниками та підрядниками, зокрема щодо підключення об’єктів до мереж, погодження проєктних рішень і забезпечення обладнанням:

"Від початку своєї роботи команда Міністерства перебуває в постійній координації із замовником, міською владою та підрядниками щодо кожного об’єкта. Допомагаємо вирішувати питання підключення до мереж, погодження проєктних рішень і забезпечення обладнанням — усюди, де можемо пришвидшити роботи. Паралельно напрацьовуємо зміни до нормативно-правової бази, щоб прискорити реалізацію подібних проєктів по всій країні. Розуміємо свою відповідальність за результат.

Замовником робіт є Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області та Київська міська державна адміністрація. Питання, які залежать від Міністерства та Агентства відновлення, вирішуємо спільно з містом і газорозподільною організацією".

Як планують прискорити роботи на об’єктах

Під час огляду учасники опрацювали можливості прискорення робіт. Серед запропонованих рішень — альтернативні вузли підключення до газових мереж, паралельне виконання будівельних і газових робіт, збільшення кількості бригад та організація роботи у кілька змін.

Водночас для запуску обладнання необхідно пройти всі етапи підготовки, включно з пусконалагоджувальними роботами. Це потрібно, щоб воно могло стабільно подавати тепло.

Також оглянули об’єкт, який передали з державної в комунальну власність. Найближчим часом він має стати додатковим джерелом живлення для частини міста.

Захист інфраструктури та створення резервних потужностей є складовими плану стійкості Києва. Як зазначив Калашник, попереду складна зима, тому ці рішення потрібні столиці вже зараз. Результатом спільної роботи мають стати об’єкти, обладнання яких забезпечуватиме людей теплом та електроенергією.

Скриншот повідомлення Калашника/Facebook

Новини.LIVE інформували, що голова Деснянської РДА Максим Бахматов заявив, що Київ не готовий до тривалого припинення водопостачання та електроенергії. За його словами, бювети й водовози не зможуть забезпечити потреби населення, а лише Деснянському району знадобиться близько 30 мільйонів літрів води. Як приклад альтернативного водопостачання він навів Миколаїв, де розвивали мережу артезіанських свердловин.

Новини.LIVE писали, що у Києві через російські атаки пошкоджено близько 4 тисяч житлових будинків, але ремонтні роботи тривають лише у 300 із них. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов пояснив, що відновлення затягується через тривалі експертизи технічного стану будівель та інші труднощі. Зокрема, експертиза може тривати близько місяця, а окремі багатоповерхівки не відновлюють понад рік.