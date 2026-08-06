Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Харкові можна, а в Києві ні: Вітренко розкритикував роботу метро під час тривог

У Харкові можна, а в Києві ні: Вітренко розкритикував роботу метро під час тривог

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2026 09:06
Вагони метро під час тривог у Києві: Вітренко закликав повернути практику 2022 року
Депутат Київради Андрій Вітренко. Фото: Андрій Вітренко/Telegram

Під час повітряних тривог у київському метро можна було б залишати вагони на станціях, як це робили на початку повномасштабного вторгнення. У Харкові така практика діє й нині, хоча технічних відмінностей між метрополітенами немає. Тому причини відмови від цього рішення в Києві потребують пояснення.

Про це в ефірі "Київського часу" заявив депутат Київської міської ради від "Слуги народу" Андрій Вітренко.

Вітренко: технічних перешкод для повернення вагонів метро на станції немає

За словами Вітренка, у 2022 році вагони метро залишалися на станціях під час повітряних тривог, однак пізніше від цієї практики відмовилися.

"У період 2022-го року на станціях стояли вагони метро. Що змінилося за цей період?" — зазначив Вітренко.

Депутат наголосив, що не бачить технічних причин, які б заважали повернути таку практику. Він звернув увагу, що аналогічний підхід і далі застосовується в Харкові.

Читайте також:

"Чому в Харкові можна поставити... Це ж той самий метрополітен. Такі самі вимоги, такі самі регламентні роботи. Можна на станціях поставити метро, а в Києві не можна", — сказав він.

На думку депутата, питання полягає не у технічних можливостях, а в тому, чому таке рішення досі не реалізували у столиці.

Як писали Новини.LIVE, у КМДА запропонували запровадити чіткі правила перебування людей у метро, яке використовується як укриття під час повітряних тривог. Ініціатива передбачає врегулювання використання великогабаритних речей, щоб вони не заважали іншим людям та не блокували проходи. У міській адміністрації наголошують, що такі правила мають зробити перебування в укриттях безпечнішим і комфортнішим для всіх.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Києві у 2027 році планують відкрити дві нові станції метро — "Мостицька" та "Варшавська", а ще одну станцію — у 2029 році. Відповідні терміни закладені в проєкті Програми економічного і соціального розвитку столиці на 2027–2029 роки. Будівництво є частиною продовження Сирецько-Печерської лінії метро у напрямку Виноградаря.

метрополітен Андрій Вітренко ефір Новини.LIVE
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації