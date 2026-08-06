Вагоны метро во время тревог в Киеве: Витренко призвал вернуться к практике 2022 года

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко. Фото: Андрей Витренко/Telegram

Во время воздушных тревог в киевском метро можно было бы оставлять вагоны на станциях, как это делали в начале полномасштабного вторжения. В Харькове такая практика действует и сейчас, хотя технических различий между метрополитенами нет. Поэтому причины отказа от этого решения в Киеве требуют объяснения.

Об этом в эфире "Київського часу" заявил депутат Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Андрей Витренко.

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Витренко: технических препятствий для возвращения вагонов метро на станции нет

По словам Витренко, в 2022 году вагоны метро оставались на станциях во время воздушных тревог, однако позже от этой практики отказались.

"В 2022 году на станциях стояли вагоны метро. Что изменилось за этот период?" — отметил Витренко.

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Депутат подчеркнул, что не видит технических причин, которые мешали бы возобновить такую практику. Он обратил внимание, что аналогичный подход по-прежнему применяется в Харькове.

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"Почему в Харькове можно поставить… Это же тот же метрополитен. Те же требования, те же регламентные работы. Можно на станциях поставить вагоны метро, а в Киеве нельзя", — сказал он.

По мнению депутата, вопрос заключается не в технических возможностях, а в том, почему такое решение до сих пор не реализовано в столице.

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Как писали Новини.LIVE, в КГГА предложили ввести четкие правила пребывания людей в метро, которое используется в качестве укрытия во время воздушных тревог. Инициатива предусматривает регулирование использования крупногабаритных вещей, чтобы они не мешали другим людям и не блокировали проходы. В городской администрации отмечают, что такие правила должны сделать пребывание в укрытиях более безопасным и комфортным для всех.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Киеве в 2027 году планируется открыть две новые станции метро — "Мостицкая" и "Варшавская", а ещё одну станцию — в 2029 году. Соответствующие сроки заложены в проекте Программы экономического и социального развития столицы на 2027–2029 годы. Строительство является частью продления Сирецко-Печерской линии метро в направлении Виноградаря.