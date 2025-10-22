У Києві уламок дрона влучив у будинок нардепки Стефанишиної

У Києві уламок "Шахеда" влучив у будинок нардепки — фото
Під час нічної атаки російських військ на Київ у будинок народної депутатки Ольги Стефанишиної влучив уламок "Шахеда". У момент падіння уламка депутатка разом із дітьми перебувала у квартирі.
Про це Ольга Стефанишина повідомила у середу, 22 жовтня, у Facebook.
Атака РФ на Київ — у будинок нардепки влучив уламок дрона
У ніч проти 22 жовтня російські війська ракетами та дронами атакували Київ. Під час ворожого обстрілу у будинок нардепки Ольги Стефанишиної влучив уламок "Шахеда".
"Цієї ночі в наш будинок на Русанівці влучив уламок "Шахеда". На щастя, він влучив в нежитлову частину будинку, ніхто не постраждав. Ми з дітьми були в ванній, було дуже гучно. І вже під ранок ми побачили фото руйнувань", — повідомила Стефанишина.
За її словами, діти перелякалися, але не сильно. Сама ж нардепка, як завжди в такі моменти, замовляла в інтернеті щось хороше. Стефанишина зазначила, що це її метод справлятися зі стресом.
"Цього разу це нова книга Халеда Госсейні. Уже отримала номер ТТН, що книга їде до мене.
Вода і світло в нас поки є, допомога не потрібна, але дякую всім, хто запитав як ми. Ви знаєте, як це цінно. Життя в Києві як воно є", — поділилися емоціями депутатка.
Нагадаємо, що в ніч проти 22 жовтня російські окупанти ракетами та дронами атакували Київ.
Згодом стало відомо, що внаслідок масованого удару військ РФ по Києву є загиблі та постраждалі.
