У Києві уламок "Шахеда" влучив у будинок нардепки — фото

У Києві уламок "Шахеда" влучив у будинок нардепки — фото

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 13:04
Оновлено: 13:04
У Києві уламок дрона влучив у будинок нардепки Стефанишиної
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Київ 22 жовтня 2025 року. Фото: ДСНС/Telegram

Під час нічної атаки російських військ на Київ у будинок народної депутатки Ольги Стефанишиної влучив уламок "Шахеда". У момент падіння уламка депутатка разом із дітьми перебувала у квартирі.

Про це Ольга Стефанишина повідомила у середу, 22 жовтня, у Facebook.
 

Наслідки атаки РФ на Київ
Наслідки атаки РФ на Київ 22 жовтня. Фото: Ольга Стефанишина/Facebook

Атака РФ на Київ — у будинок нардепки влучив уламок дрона

У ніч проти 22 жовтня російські війська ракетами та дронами атакували Київ. Під час ворожого обстрілу у будинок нардепки Ольги Стефанишиної влучив уламок "Шахеда".

"Цієї ночі в наш будинок на Русанівці влучив уламок "Шахеда". На щастя, він влучив в нежитлову частину будинку, ніхто не постраждав. Ми з дітьми були в ванній, було дуже гучно. І вже під ранок ми побачили фото руйнувань", — повідомила Стефанишина.

За її словами, діти перелякалися, але не сильно. Сама ж нардепка, як завжди в такі моменти, замовляла в інтернеті щось хороше. Стефанишина зазначила, що це її метод справлятися зі стресом.

"Цього разу це нова книга Халеда Госсейні. Уже отримала номер ТТН, що книга їде до мене.

Вода і світло в нас поки є, допомога не потрібна, але дякую всім, хто запитав як ми. Ви знаєте, як це цінно. Життя в Києві як воно є", — поділилися емоціями депутатка.

Атака РФ на Київ 22 жовтня
Скриншот повідомлення Стефанишиної/Facebook

Нагадаємо, що в ніч проти 22 жовтня російські окупанти ракетами та дронами атакували Київ.

Згодом стало відомо, що внаслідок масованого удару військ РФ по Києву є загиблі та постраждалі.

Київ обстріли війна в Україні атака Шахед постраждалі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
