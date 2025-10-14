Справу про незаконну забудову парку Нивки в Києві скеровано до суду

Парк "Нивки" в Києві. Фото: mistokyia.ua

У Києві працівники НАБУ і САП скерували до суду справу про незаконну забудову парку "Нивки". Йдеться про частину об’єкта природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.

Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України у Telegram у вівторок, 14 жовтня.

Незаконна забудова парку "Нивки"

Слідство встановило, що у листопаді 2019 року директор Департаменту земельних ресурсів КМДА, а на момент викриття — заступник голови КМДА, отримав на розгляд проєкт землеустрою. Відомо, що де-факто він передбачав забудову частини парку "Нивки".

Водночас у липні того ж року цей проєкт надходив на розгляд та був відправлений на доопрацювання, бо ділянка належала до природно-заповідного фонду.

"Утім посадовець проігнорував цей факт і, користуючись неправдивими відомостями про неналежність ділянки до природно-заповідного фонду, подав на розгляд депутатів Київської міської ради проєкт рішення про її передачу в оренду приватній компанії для будівництва житлово-офісного комплексу", — йдеться у повідомленні.

У результаті приватна компанія отримала дозвіл на забудову 0,6 гектара парку, через що київська громада втратила доступ до цієї території та зазнала збитків на суму близько 6,4 мільйона гривень.

Допис НАБУ. Фото: скриншот

