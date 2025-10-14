Справу про незаконну забудову парку Нивки в Києві скеровано до суду

Посадовець КМДА віддав під забудову парк "Нивки" — НАБУ зʼясувало
У Києві працівники НАБУ і САП скерували до суду справу про незаконну забудову парку "Нивки". Йдеться про частину об’єкта природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.
Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України у Telegram у вівторок, 14 жовтня.
Незаконна забудова парку "Нивки"
Слідство встановило, що у листопаді 2019 року директор Департаменту земельних ресурсів КМДА, а на момент викриття — заступник голови КМДА, отримав на розгляд проєкт землеустрою. Відомо, що де-факто він передбачав забудову частини парку "Нивки".
Водночас у липні того ж року цей проєкт надходив на розгляд та був відправлений на доопрацювання, бо ділянка належала до природно-заповідного фонду.
"Утім посадовець проігнорував цей факт і, користуючись неправдивими відомостями про неналежність ділянки до природно-заповідного фонду, подав на розгляд депутатів Київської міської ради проєкт рішення про її передачу в оренду приватній компанії для будівництва житлово-офісного комплексу", — йдеться у повідомленні.
У результаті приватна компанія отримала дозвіл на забудову 0,6 гектара парку, через що київська громада втратила доступ до цієї території та зазнала збитків на суму близько 6,4 мільйона гривень.
