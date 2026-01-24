Відео
Україна
Київ без світла, тепла та води — в якому районі найгірша ситуація

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 17:03
Атака на Київ 24 січня — де немає світла, тепла та води
Пункт незламності. Фото: ДСНС Києва

Ситуація із тепло-, водопостачанням та електрикою у столиці після російських обстрілів найгірша на Троєщині у Деснянському районі. Там близько 600 будинків без усіх послуг.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у суботу, 24 січня.

кличко
Допис Віталія Кличка. Фото: скриншот

У Києві розгортають додаткові опорні пункти  адреси

"Комунальники й енергетики відновлюють постачання послуг після нічної масованої атаки на критичну інфраструктуру столиці",  йдеться в повідомленні.

Також у місті розгортають додаткові пункти обігріву. Йдеться про опорні пункти, де люди зможуть перебувати і вдень, і вночі. Такі пункти облаштовують, зокрема, у деяких школах, додатково оснащуючи їх мобільними котельнями, можливостями для ночівлі (карематами, харчуванням).

"Ці пункти зараз облаштовують першочергово в школах №263, №264, №306, №275, №293. Туди вже направили мобільні котельні для оперативного підключення",  зазначив Кличко.

Також додаткові намети-пункти обігріву розгорне ДСНС.

"Міські служби роблять все, щоб подолати кризову ситуацію, спричинену атаками ворога, який намагається залишити столицю без світла, тепла й води",  додав міський голова.

Голова Деснянської РДА Максим Бахматов пояснив, що Троєщина зазнала серйозних ушкоджень ще під час обстрілів 9 січня. А цієї ночі ворог знову здійснив масовану комбіновану атаку на критичну інфраструктуру, що суттєво ускладнило ситуацію з теплом, водопостачанням та електроенергією.

Бахматов
Допис Максима Бахматова. Фото: скриншот

"Наразі Троєщина — одна з найскладніших локацій у Києві. У районі починаємо розгортати 10 опорних пунктів обігріву на базі шкіл.  Це опорні точки, де зосередяться ресурси та технічні рішення. Пункти розраховані на роботу і вдень, і вночі. Частину з них додатково оснащуємо мобільними (міні-)котельнями, а також передбачаємо можливості для нічного перебування та гарячого харчування", — повідомив він.

Ці пункти можуть працювати в незалежності від наявності тепла чи електроенергії. Адреси опорних пунктів:

  • школа №293 — вул. Милославська, 7;
  • школа №238 — вул. Закревського, 35б;
  • школа №275 — просп. Червоної Калини, 3г;
  • школа №264 — вул. Бальзака, 8г;
  • школа №263 — вул. Сержа Лифаря, 19б;
  • школа №306 — вул. Лісківська, 4а;
  • школа №294 — вул. Екстер, 6;
  • школа №313 — вул. Лісківська, 7а;
  • школа №251 — вул. Закревського, 11а;
  • школа №282 — вул. Закревського, 65а.

Крім того, ДСНС розгортає додаткові намети-пункти обігріву. Усі районні та міські служби працюють у посиленому режимі.

Нагадаємо, у ніч проти 24 січня Росія намагалася енергетично відрізати Київ.

Також повідомлялося, що в Україні найближчим часом може настати гуманітарна катастрофа.

Віталій Кличко Київ електропостачання теплопостачання війна в Україні відключення світла
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
