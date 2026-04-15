РФ дронами атакувала Київщину: є руйнування та пожежі

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Київщину.

У ніч проти 15 квітня російські окупанти безпілотниками атакували Київську область. Лунали потужні вибухи. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано пожежі та значні руйнування.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДСНС України та очільника Київської ОВА Миколу Калашника.

Рятувальники ліквідовують пожежу після атаки РФ.

Атака РФ на Київщину: зафіксовано руйнування будинків

У ніч проти 15 квітня внаслідок російської атаки безпілотниками на Київську область зафіксовано пожежі та руйнування на кількох локаціях. В області працювали Сили протиповітряної оборони, яким вдалося збити частину ворожих цілей. За попередніми даними, постраждалих серед населення немає.

На Білоцерківщині через атаку спалахнуло складське приміщення — рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Водночас в Обухівському районі виникла пожежа в приватному житловому будинку, також пошкоджено господарську споруду. Усі осередки займання були швидко загашені підрозділами ДСНС.

Читайте також:

Руйнування внаслідок удару РФ по Київщині.

Окремо повідомляється про пошкодження у Білій Церкві, де постраждало виробниче приміщення підприємства, а також в Обухівському районі — господарчі будівлі двох приватних домоволодінь.

Скриншот повідомлення ДСНС України/Telegram

Скриншот повідомлення Калашника/Telegram

Новини.LIVE інформували, що 14 квітня у Броварах на Київщині стався вибух, унаслідок якого постраждав чоловік. Інцидент стався на території одного з приватних секторів міста. У поліції назвали інцидент терактом.

Новини.LIVE також писали, що того дня, 14 квітня, правоохоронці затримали виконавців теракту у Броварах, які діяли на замовлення російських спецслужб. Мовиться про 23-річного жителя Броварів та його 17-річного спільника з Чернівецької області.