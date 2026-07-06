Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві часткового зруйновано будинок, заблоковані люди: перші наслідки атаки РФ

У Києві часткового зруйновано будинок, заблоковані люди: перші наслідки атаки РФ

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 02:42
Обстріл Києва 6 липня - зруйновано будинок, під завалами люди
Термінова новина

Росіяни в ніч проти 6 липня завдали ударів по Київ. Внаслідок ворожого обстрілу частково зруйновано багатоповерхівку, горить склад та автомобілі.

Новини.LIVE зібрало головне, що відомо станом на зараз.

Що відомо про атаку РФ на Київ в ніч проти 6 липня

Головне:

  • ворог атакував Київ балістикою, також місто атакують дрони;
  • пошкодження фіксуються у кількох районах;
  • у частково зруйнованому будинку заблоковані люди.

У Києві та багатьох областях України приблизно о 01:12 оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування балістики.

Вже у період з 01:36 Повітряні сили зафіксували пуски ракет на столицю. Як наслідок, вибухи у столиці лунали щонайменше протягом години. Моніторингові канали писали, що ворог застосував близько 30 ракет.

Читайте також:

Окрім того, станом на 02:37 в напрямку Києва летять ворожі дрони, тому у деяких районах вже чути вибухи.

Перші наслідки обстрілу Києва 6 липня

Мер Києва Віталій Кличко та начальник КМВА Тимур Ткаченко написали у своїх Telegram-каналах, що станом на 02:30 наслідки атаки фіксуються щонайменше у трьох районах столиці — Подільському, Голосіївському та Дарницькому.

Детальніше щодо кожного з них нижче.

Подільський район

В цілому районі внаслідок ворожої атаки було пошкоджено будинок та впали уламки на гаражі.

"В Подільському часткове руйнування в житловому будинку. На рівні 7-9 поверхів заблоковані люди. Також в Подільському районі падіння уламків на територію гаражного кооперативу", — поінформував Кличко.

Окрім того, попередньо, уламки впали ще на один житловий будинок, а також в цьому районі загорілися авто.

Голосіївський район

У Голосіївському районі сталося загоряння на території нежитлової забудови. За іншою адресою виникло загорання складського приміщення, а також - зафіксовано падіння уламків на відкритій території.

Дарницький район

У цьому районі, за словами Кличка, сталося влучання уламків у нежитлову забудову.

Новина доповнюється...

Київ обстріли руйнування
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації