Наслідки атаки РФ по ТЕЦ Києва. Фото: УНІАН

У Києві всі теплоелектроцентралі припинили генерацію енергії після останніх російських обстрілів. Столиця також зіткнулася з проблемами підготовки до опалювального сезону, зокрема через нестачу резервного живлення.

Про це ексклюзивно заявила народна депутатка від партії "Слуга народу" Леся Забуранна в ефірі Ранок.LIVE.

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Київ зіткнувся з проблемами підготовки до зими

Леся Забуранна ексклюзивно розповіла, що столиця підійшла до опалювального сезону з низкою недоліків у підготовці, серед яких — відсутність належного резервного живлення. Наразі необхідно зосередитися на виправленні ситуації та підготовці міської інфраструктури до зимового періоду.

"Ми здійснюємо контроль і потім надаємо відповідні запити та інформацію у ті органи, які відповідають здійсненню правосуддя в цьому випадку. Але в першу чергу нас цікавить те, що є реальним станом на зараз і те, де зараз своїми зусиллями державне місто можуть зробити та все встигнути зробити. Ну, і водночас розуміння загальної стратегії міста під початку масштабного вторгнення", — сказала вона.

Нардепка заявила, що в межах останнього обстрілу, усі ТЕЦ Києва перестали генерувати живлення.

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"Питання полягає в тому, чому ми лише акцентувались на них і не розвивали так звану децентралізацію живлення за рахунок тієї саме кооперації в останньому обліку", — повідомила Забуранна.

На правому березі складніше встановлювати когенераційні установки

Окремо Леся Забуранна звернула увагу на труднощі зі встановленням когенераційних установок у правобережній частині Києва.

"На правому березі застарілість інженерних споруд і щільні забудови не завжди дозволяють проваджувати інноваційні інженерні рішення, в тому числі ту кількість когенерацій, яка необхідна для живлення правого берега. Але водночас цих альтернативних можливостей потрібно було починати шукати вже 4 роки тому, як мінімум", — наголосила вона.

Когенераційні установки дають змогу одночасно виробляти електричну та теплову енергію. Їх використання може допомогти посилити енергетичну стійкість міста в умовах російських атак на критичну інфраструктуру.

Новини.LIVE писали, що вранці 16 жовтня через російську атаку на енергетичну інфраструктуру в Києві запровадили екстрені відключення електроенергії. Згодом обмеження поширилися також на три райони Київської області.

Тим часом міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про початок опалювального сезону в столиці. Теплопостачання запускають у складних умовах через постійні дронові атаки РФ на енергетичну інфраструктуру.