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Масована атака на Київ — ППО знищила десятки ракет і дронів

26 серпня 2024 13:06
Валерія Барановська - редактор
Обстріл Києва 26 серпня — у КМВА повідомили про запущені цілі
Люди в метро під час повітряної тривоги. Фото: Суспільне
Валерія Барановська - редактор

Російські війська завдали масовану ранкову атаку на Україну, зокрема на Київ, із застосуванням дронів, ракет і стратегічних бомбардувальників. Завдяки ефективній роботі ППО більшість загроз було нейтралізовано, але в Києві виникли перебої з електропостачанням.

Про це повідомила пресслужба КМВА у понеділок, 26 серпня.

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Ворожа атака на Україну 26 серпня

У ніч з 25 на 26 серпня Україна зазнала чергової масованої атаки з боку російських військ. За інформацією Київської міської військової адміністрації, ворог використав безпілотники, стратегічні бомбардувальники, а також крилаті та балістичні ракети.

Зокрема, Київ став мішенню для кількох десятків ударних дронів та крилатих ракет. Завдяки злагодженій роботі сил протиповітряної оборони (ППО) всі ворожі дрони та більшість ракет були знищені ще на підступах до столиці. 

"Обстріл розпочався близько третьої години ночі з атаки численних ударних БпЛА. До десятка таких дронів з різних напрямків заходили на Київ", — йдеться у повідомленні. 

Чим обстрілювали Україну

У КМВА повідомили, що близько 5-ї ранку Повітряні сили заявили про те, що ворог підняв 11 бортів бомбардувальників Ту-95МС. Також було зафіксовано вихід у море чотирьох ракетоносіїв "Калібрів" із 28 ракетами. 

"Згодом ворог підняв у небо шість бомбардувальників Ту-22м3 та три МіГ-31К з ракетами "Кинджал". До всього цього арсеналу додалися запуски балістичних ракет з Криму та західних областей Росії", — йдеться в повідомленні. 

За попередньою інформацією головною метою атаки стали об’єкти інфраструктури.

Обстріл Києва 

Повітряна тривога в Києві триває вже понад шість годин. За даними КМВА, силами ППО було уражено близько півтора десятка ракет, які курсували у напрямку столиці. Наразі продовжується атака ударних БпЛА з різних напрямків.

"Воїни ППО з ночі вже знищили загалом приблизно півтора десятки ворожих безпілотників, які прямували на столицю", — заявили в КМВА.

За інформацію оперативного зведення, в столиці немає інформації про постраждалих чи руйнування. Проте через атаку було введено екстрені відключення електроенергії, що спричинило перебої з електропостачанням у багатьох районах.

"Я видав розпорядження щодо розгортання по Києву усіх Пунктів Незламності. Енергетики працюють, щоб повернути світло в домівки киян", — зазначив начальник КМВА Сергій Попко. 

Обстріл України 26 серпня
Допис КМВА. Фото: скриншот

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