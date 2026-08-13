У Києві чоловік влаштував різанину в ресторані готелю
У Києві поліцейські затримали 36-річного чоловіка, який влаштував конфлікт у ресторані на першому поверсі готелю в Печерському районі. Під час сутички він кілька разів ударив 41-річного відвідувача канцелярським ножем.
Про це пише поліція Києва, передає Новини.LIVE.
Різанина в ресторані Києва: чоловіка взяли під варту
За даними правоохоронців, спочатку чоловік поводився агресивно, чіплявся до працівників закладу та погрожував їм фізичною розправою. Після зауваження від одного з гостей він спровокував бійку та завдав потерпілому ударів ножем у район голови й плеча.
Унаслідок нападу чоловік отримав численні поранення обличчя та перелом кісток носа. Поліцейські затримали нападника відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу та вилучили канцелярський ніж.
Слідчі повідомили затриманому про підозру у хуліганстві із застосуванням предмета, пристосованого для заподіяння тілесних ушкоджень. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Наразі суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Як повідомляли Новини.LIVE, 4 серпня у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння відкрив стрілянину у дворі житлових будинків. За даними поліції, він здійснив п’ять пострілів у повітря, після чого його затримали правоохоронці та вилучили зброю.
Як повідомляли Новини.LIVE раніше, у Києві під час проходження військово-лікарської комісії чоловік із ножем напав на медичну працівницю. Від отриманих травм лікарка загинула на місці, після чого правоохоронці затримали нападника.
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