Станція Видубичі — у Києві підлітка вбило струмом

Поліція на місці трагедії у Києві. Фото: поліція Києва

У Києві 7 грудня на станції "Видубичі" загинув 16-річний хлопець. Він виліз на вагон електропоїзда і його вразило струмом

Про це повідомили у поліції Києва.

Реклама

Читайте також:

Загибель підлітка на станції "Видубичі" 7 грудня

Правоохоронці розповіли, що 7 грудня на станції "Видубичі" 16-річний хлопець виліз на вагон міської електрички і його вразило електричним струмом. Від отриманих травм підліток загинув.

"На місці працюють слідчо-оперативна група Голосіївського та головного управлінь поліції та судово-медичний експерт. Обставини події з'ясовуються", — йдеться у повідомленні.

Водночас ДСНС у коментарі 24 каналу повідомили, що спершу рятувальники чекали, поки з контактної мережі знімуть напругу, лише після того вилучили тіло. Під час проведення робіт на цій ділянці був тимчасово призупинений рух поїздів.

Нагадаємо, у березні 2025 року у Києві 12-річний хлопець отримав опіки на вагоні електрички. Підлітка госпіталізували до медичного закладу.

За кілька днів хлопець помер у лікарні. Він отримав важкі травми, опіки та переломи через смертельний удар струмом потужністю 25 000 В.