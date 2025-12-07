Відео
Україна
Головна Київ У Києві 16-річного хлопця вбило струмом на даху поїзда

У Києві 16-річного хлопця вбило струмом на даху поїзда

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 17:19
Станція Видубичі — у Києві підлітка вбило струмом
Поліція на місці трагедії у Києві. Фото: поліція Києва

У Києві 7 грудня на станції "Видубичі" загинув 16-річний хлопець. Він виліз на вагон електропоїзда і його вразило струмом

Про це повідомили у поліції Києва. 

Читайте також:

Загибель підлітка на станції "Видубичі" 7 грудня

Правоохоронці розповіли, що 7 грудня на станції "Видубичі" 16-річний хлопець виліз на вагон міської електрички і його вразило електричним струмом. Від отриманих травм підліток загинув. 

"На місці працюють слідчо-оперативна група Голосіївського та головного управлінь поліції та судово-медичний експерт. Обставини події з'ясовуються", — йдеться у повідомленні.

Водночас ДСНС у коментарі 24 каналу повідомили, що спершу рятувальники чекали, поки з контактної мережі знімуть напругу, лише після того вилучили тіло. Під час проведення робіт на цій ділянці був тимчасово призупинений рух поїздів.

Нагадаємо, у березні 2025 року у Києві 12-річний хлопець отримав опіки на вагоні електрички. Підлітка госпіталізували до медичного закладу.

За кілька днів хлопець помер у лікарні. Він отримав важкі травми, опіки та переломи через смертельний удар струмом потужністю 25 000 В.

Київ смерть підлітки поліція поїзди
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
