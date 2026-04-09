У Києві дизель на АЗС подешевшав на 2 гривні: які ціни сьогодні
Ринок пального у Києві демонструє позитивну динаміку для споживачів. Дані моніторингу за 9 квітня свідчать падіння цін на дизельне пальне в мережах WOG, ОККО та UPG, подекуди економія сягає двох гривень на літрі порівняно з учорашнім днем.
Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE.
Ціни на пальне в Києві 9 квітня
На автозаправних станціях Києва станом на 9 квітня зафіксовано оновлення цін на основні види пального.
Актуальна вартість пального у популярних столичних мережах розподілилася таким чином:
Мережа WOG:
- Mustang 100 — 87,00 грн/л;
- Mustang 95 — 80,00 грн/л;
- Євро5 95 — 77,00 грн/л;
- Mustang+ ДП — 96,00 грн/л;
- Євро5 ДП — 93,00 грн/л;
- Газ — 49,99 грн/л.
Мережа ОККО:
- Pulls 100 — 86,90 грн/л;
- Pulls 95 — 79,90 грн/л;
- А-95 Євро — 76,90 грн/л;
- Pulls ДП — 95,90 грн/л;
- ДП Євро — 92,90 грн/л;
- AdBlue — 52,90 грн/л.
Мережа UPG:
- upg 100 — 83,00 грн/л;
- upg 95 — 77,00 грн/л;
- А-95 — 74,00 грн/л;
- EURO ДП — 90,00 грн/л.
Порівняно з попередньою добою, 8 квітня, ситуація на ринку пального змінилася. Зокрема, подешевшав дизель у мережах WOG та ОККО дизельне пальне, як стандартне, так і преміальне, здешевшало рівно на 1 гривню за літр.
Водночас ціни на всі марки бензину та автогаз на цих станціях залишилися на тому ж рівні, що й вчора. Найбільше подевшало паливо на АЗС UPG: тут звичайний дизель впав в ціні одразу на 2 гривні, а всі види бензину синхронно подешевшали на 90 копійок за кожен літр.
