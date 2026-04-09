У Києві дизель на АЗС подешевшав на 2 гривні: які ціни сьогодні

Стела з цінами на АЗС у Києві 9 квітня. Фото: Новини.LIVE

Ринок пального у Києві демонструє позитивну динаміку для споживачів. Дані моніторингу за 9 квітня свідчать падіння цін на дизельне пальне в мережах WOG, ОККО та UPG, подекуди економія сягає двох гривень на літрі порівняно з учорашнім днем.

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE.

Ціни на пальне в Києві 9 квітня

На автозаправних станціях Києва станом на 9 квітня зафіксовано оновлення цін на основні види пального.

Актуальна вартість пального у популярних столичних мережах розподілилася таким чином:

Мережа WOG:

Стела з цінами на АЗС WOG 9 квітня. Фото: Новини.LIVE

Mustang 100 — 87,00 грн/л;

Mustang 95 — 80,00 грн/л;

Євро5 95 — 77,00 грн/л;

Mustang+ ДП — 96,00 грн/л;

Євро5 ДП — 93,00 грн/л;

Газ — 49,99 грн/л.

Мережа ОККО:

Вартість пального на АЗС "ОККО" в Києві 9 квітня. Фото: Новини.LIVE

Pulls 100 — 86,90 грн/л;

Pulls 95 — 79,90 грн/л;

А-95 Євро — 76,90 грн/л;

Pulls ДП — 95,90 грн/л;

ДП Євро — 92,90 грн/л;

AdBlue — 52,90 грн/л.

Мережа UPG:

АЗС UPG в Києві та актуальні ціни на пальне 9 квітня. Фото: Новини.LIVE

upg 100 — 83,00 грн/л;

upg 95 — 77,00 грн/л;

А-95 — 74,00 грн/л;

EURO ДП — 90,00 грн/л.

Порівняно з попередньою добою, 8 квітня, ситуація на ринку пального змінилася. Зокрема, подешевшав дизель у мережах WOG та ОККО дизельне пальне, як стандартне, так і преміальне, здешевшало рівно на 1 гривню за літр.

Водночас ціни на всі марки бензину та автогаз на цих станціях залишилися на тому ж рівні, що й вчора. Найбільше подевшало паливо на АЗС UPG: тут звичайний дизель впав в ціні одразу на 2 гривні, а всі види бензину синхронно подешевшали на 90 копійок за кожен літр.

