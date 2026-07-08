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Головна Київ Росія знову атакувала Київ: двоє людей отримали поранення

Росія знову атакувала Київ: двоє людей отримали поранення

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 07:41
Російський обстріл Києва 8 липня: окупанти поранили двох людей
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Києва 8 липня. Фото: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 8 липня знову атакували Київ. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей. Крім того, постраждали два райони столиці.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Києва 8 липня

У Святошинському районі сталася пожежа в адміністративній будівлі та складських приміщеннях. Там постраждали двоє людей, одну з яких госпіталізували. Крім того, за іншою адресою горів гаражний кооператив. Рятувальники ліквідували пожежу. Також пошкоджено адміністративну будівлю та трамваї.

Російський обстріл Києва 8 липня
Пожежа внаслідок російського обстрілу Києва 8 липня. Фото: ДСНС
Атака Росії на Київ 8 липня
Наслідки російської атаки на Київ 8 липня. Фото: ДСНС

У Деснянському районі сталася пожежа у складських приміщеннях.

Удар Росії по Києву 8 липня
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Києва 8 липня. Фото: ДСНС
Обстріл Києва 8 липня
Ліквідація наслідків обстрілу Києва 8 липня. Фото: ДСНС

Як писали Новини.LIVE з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка, у ніч проти 8 липня Росія вдарила по столиці балістичними ракетами, внаслідок чого сталися пожежі.

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А 7 липня у Києві завершили ліквідацію наслідків російського обстрілу, який стався 6 липня. Внаслідок атаки загинули 19 людей, ще 61 отримала поранення.

Київ війна обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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