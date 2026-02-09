Відео
Головна Київ Який вигляд має Дарницька ТЕЦ після атак РФ та морозів — відео

Який вигляд має Дарницька ТЕЦ після атак РФ та морозів — відео

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 17:08
Дарницька ТЕЦ вкрилася бурульками через морози та удари РФ
Дарницька ТЕЦ у Києві після атак РФ. Фото: Віталій Кличко/Telegram

У Києві Дарницька теплоелектроцентраль (ТЕЦ) зазнала значних руйнувань внаслідок масованих ударів Росії. Крім того, через сильні морози ТЕЦ вкрилася величезними бурульками.

Про це з місця події інформує журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Дарницька ТЕЦ після атак та морозів — відео

Через потужні морози у Києві Дарницька ТЕЦ вкрилася величезними бурульками.

Відтак, товстий шар льоду покрив станцію внаслідок тривалих морозів та руйнувань, спричинених російськими обстрілами.

Зазначимо, що внаслідок масованого російського обстрілу 3 лютого Дарницька ТЕЦ зазнала серйозних ушкоджень.

За словами мера Києва Віталія Кличка, на відновлення теплового обладнання знадобиться щонайменше два місяці.

Як відомо, місто розгорнуло додаткові опорні Пункти обігріву — зокрема поруч із будинками, що залишилися без опалення внаслідок критичних пошкоджень ТЕЦ ударами ворога.

Дарницька ТЕЦ
Дарницька ТЕЦ після атаки РФ. Фото: Кличко/Telegram

Нещодавно нардеп Олексій Кучеренко заявив, що замінити ТЕЦ у Києві неможливо.

Раніше Віталій Кличко розповів про наслідки удару РФ по Дарницькій ТЕЦ.

Київ обстріли ТЕЦ війна в Україні енергетика Дарницький район
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
