Дарницька ТЕЦ вкрилася бурульками через морози та удари РФ

Який вигляд має Дарницька ТЕЦ після атак РФ та морозів — відео
У Києві Дарницька теплоелектроцентраль (ТЕЦ) зазнала значних руйнувань внаслідок масованих ударів Росії. Крім того, через сильні морози ТЕЦ вкрилася величезними бурульками.
Про це з місця події інформує журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Дарницька ТЕЦ після атак та морозів — відео
Через потужні морози у Києві Дарницька ТЕЦ вкрилася величезними бурульками.
Відтак, товстий шар льоду покрив станцію внаслідок тривалих морозів та руйнувань, спричинених російськими обстрілами.
Зазначимо, що внаслідок масованого російського обстрілу 3 лютого Дарницька ТЕЦ зазнала серйозних ушкоджень.
За словами мера Києва Віталія Кличка, на відновлення теплового обладнання знадобиться щонайменше два місяці.
Як відомо, місто розгорнуло додаткові опорні Пункти обігріву — зокрема поруч із будинками, що залишилися без опалення внаслідок критичних пошкоджень ТЕЦ ударами ворога.
Нещодавно нардеп Олексій Кучеренко заявив, що замінити ТЕЦ у Києві неможливо.
Раніше Віталій Кличко розповів про наслідки удару РФ по Дарницькій ТЕЦ.
Читайте Новини.LIVE!