Головна Київ Пошкоджені будинки і поранені — Ткаченко про деталі атаки на Київ

Дата публікації: 27 грудня 2025 10:04
Пошкоджені будинки і поранені — Ткаченко про деталі атаки на Київ 27 грудня
Місце влучання. Фото: Поліція Києва

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про райони Києва, які постраждали від ворожого обстрілу. Російська атака на Київ спричинила руйнування житлових будинків — загинула людина та є поранені.

Про це Ткаченко повідомив в офіційному Telegram-каналі у суботу, 27 грудня. 

Читайте також:

Атака на Київ 27 грудня

Пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні житлові будинки, гуртожиток навчального закладу, гаражні кооперативи та об’єкти інфраструктури. У Соломʼянському районі армія РФ вдарила по гуртожитку одного з ВНЗ на рівні 9-го поверху. У Дарницькому районі сталося влучання в 24-поверховий житловий будинок. Також горять будинки в приватному секторі.

Пошкоджені будинки і поранені — Ткаченко про деталі атаки на Київ - фото 1
Допис Ткаченко у Telegram. Фото: скриншот

"У Дніпровському районі пошкодження 18-поверхового житлового будинку на рівні 4 поверху. Зафіксовано займання. На інших локаціях в місті горять автомобілі, пошкоджено гаражний кооператив, вибито вікна", — зазначив Ткаченко.

Наразі відомо про щонайменше 19 постраждалих осіб, серед них — двоє неповнолітніх 9 та 16 років. Жінка 1978 року народження загинула у Білоцерківському районі внаслідок російської атаки на Київщину. На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, рятувальники та лікарі. 

Нагадаємо, що РФ 27 грудня намагається атакувати Київ ударними дронами — чутно вибухи.

Раніше ми також інформували, що росіяни в ніч проти 27 грудня вчергове атакували Київську область — об'єкти критичної інфраструктури та житло людей.

Київ обстріли Тимур Ткаченко
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
