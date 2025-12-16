Відео
Головна Київ Хвилина мовчання — у КМДА ігнорують зупинку руху

Хвилина мовчання — у КМДА ігнорують зупинку руху

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 16:50
Ткаченко заявив про ігнорування зупинки руху під час хвилини мовчання
Зупинка руху у Києві під час хвилини мовчання. Ілюстративне фото: УНІАН

Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про встановлення загальнонаціональної хвилини мовчання. Однак у КМДА продовжують ігнорувати розпорядження щодо щоденної зупинки руху на Хрещатику.

Про це заявив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в Telegram у вівторок, 16 грудня.

Читайте також:

Ткаченко про ігнорування зупинки руху під час хвилини мовчання

"Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про встановлення загальнонаціональної хвилини мовчання, як офіційного комеморативного заходу на вшанування загиблих.

Водночас у столиці відбувається протилежне. Департамент транспортної інфраструктури КМДА фактично саботує моє доручення щодо щоденної зупинки руху на Хрещатику о 9:00", — зазначив Ткаченко.

Водночас він наголосив, що 23 вересня було ініційовано зупинку руху в цей час. Однак, за його словами, і досі це здійснюється не системно, а в ручному режимі.

"Жодної належної організації та відповідальності з боку профільного департаменту. Поки парламент формує державну політику пам’яті, окремі посадовці в Києві дозволяють собі ігнорувати важливу ініціативу, яка має об’єднувати суспільство та нагадувати: хвилина мовчання — це не формальність, а прояв поваги до ціни, яку щодня платить країна", — зауважив очільник КМВА.

Хвилина мовчання у Києві ігнорується
Скриншот повідомлення Ткаченка/Telegram

Нагадаємо, що 23 вересня цього року у Києві вперше перекрили Хрещатик для загальнонаціональної хвилини мовчання.

Напередодні Тимур Ткаченко оголосив про запровадження щоденного перекриття Хрещатика о 9 годині ранку.

дороги КМДА столиця хвилина мовчання Тимур Ткаченко КМВА
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
