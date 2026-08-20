У Києві лунають нові вибухи: місто під ударом дронів

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Ткач Едуард редактор стрічки новин

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, зранку 20 серпня. Росіяни намагаються атакувати дронами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМВА.

Звуки вибухів в Києві зранку 20 серпня

"У столиці працюють сили ППО. Небезпека зберігається, тому закликаємо не залишати укриттів до офіційного сигналу про відбій", — йдеться у повідомленні КМВА о 06:17.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що на Київ летить реактивний дрон.

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