У Києві лунають нові вибухи: місто під ударом дронів
20 серпня 2026 06:26
Термінова новина
Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, зранку 20 серпня. Росіяни намагаються атакувати дронами.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМВА.
Звуки вибухів в Києві зранку 20 серпня
"У столиці працюють сили ППО. Небезпека зберігається, тому закликаємо не залишати укриттів до офіційного сигналу про відбій", — йдеться у повідомленні КМВА о 06:17.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що на Київ летить реактивний дрон.
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