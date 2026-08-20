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Головна Київ Влучання, пожежі та руйнування: перші фото наслідків обстрілу Києва

Влучання, пожежі та руйнування: перші фото наслідків обстрілу Києва

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2026 05:10
Обстріл Києва 20 серпня - пошкоджені медзаклади, пожежі та є жертви
Рятувальники на одній з місць подій у Києві. Фото: t.me/dsns_telegram

Київ в ніч проти 20 серпня опинився під ракетним ударом Росії. Внаслідок обстрілу у кількох районах виникли пожежі, пошкоджено будівлі, є жертви та постраждалі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт ДСНС України.

Головне:

  • ворог бив по місту балістикою та намагався атакувати крилатими ракетами;
  • наслідки зафіксовані у трьох районах Києва;
  • наразі відомо про 4 загиблих і 23 постраждалих.

Що відомо про атаку

Зауважимо, що приблизно о 23:52 у Києві та більшості областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Через кілька хвилин ворог почав запускати по столиці ракети, а у місті було чути вибухи.

Пізніше, окупанти запустили також крилаті ракети "Калібр", і приблизно о 02:00 годині ночі у Києві було чути щонайменше один звук вибуху.

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Окрім того, ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160 та здійснив пускові маневри. Станом на 04:40 ракети вже деякий час у повітряному просторі України і, ймовірно, теж триматимуть курс на Київ.

Наслідки атаки

ДСНС України у своєму Telegram-каналі повідомили, що внаслідок ворожої атаки влучання, руйнування та пожежі зафіксовані у Святошинському, Дарницькому та Солом'янському районах міста.

Детальніше щодо кожного з них, нижче.

Святошинський район

За даними ДСНС, у цьому районі:

  • зафіксовано влучання на території одного із промислових об’єктів;
  • локалізовано пожежі у двох складських будівлях на площах 500 та 1000 квадратних метрів;
  • за іншою адресою виникла пожежа у складській будівлі на площі 500 квадратних метрів.

Солом'янський район

У цьому районі теж багато наслідків. Зокрема:

  • у 9-поверховому житловому будинку зруйновано 8-й та 9-й поверхи, виникла пожежа на рівні 7–9 поверхів;
  • за іншими адресами вибито вікна у житлових будинках, будівлі медичного закладу та виникли пожежі автомобілів, гаражів і магазину. Пожежу в гаражах ліквідували на площі 60 квадратних метрів;
  • у двох житлових будинках та укритті школи заблоковані люди:
  • за іншою адресою у медичному закладі вибито вікна, сталося загоряння у підсобному приміщенні та автомобіля на площі 50 квадратних метрів.  Пожежу ліквідовано.

Дарницький район

В цьому районі зафіксовано влучання на території нежитлового об’єкта. Внаслідок атаки виникла пожежа у складських приміщеннях та автомобілях на площі близько 1000 квадратних метрів.

Постраждалі

За даними ДСНС, наразі у Києві 4 загиблих та 23 постраждали. Проте у КМВА писали про 5 загиблих.

Новина доповнюється...

Київ пожежа обстріли загиблі руйнування постраждалі
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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