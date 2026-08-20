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Головна Київ Частина Києва залишилася без світла

Частина Києва залишилася без світла

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2026 02:28
Блекаут у Києві 20 серпня - що відомо
Дівчина читає новини під час відключень світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві в ніч проти 20 серпня частково зникло світло. Блекаут зафіксовано щонайменше у двох районах Києва.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМДА.

Блекаут у Києві 20 серпня

Зауважимо, що росіяни в ніч проти 20 серпня масовано атакували Київ балістичними ракетами. На тлі ворожих ударів у місті спостерігалися перебої зі світлом.

Наразі мер Києва Віталій Кличко заявив про частковий блекаут у двох районах міста. Проте причина невідома.

"Частина Святошинського та Соломʼянського районів столиці без світла. Енергетики наразі зʼясовують причину", — йдеться у повідомленні.

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Віталій Кличко Київ обстріли відключення світла блекаут
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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