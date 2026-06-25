У Києві лунали вибухи: в Дарницькому районі впали уламки ракети

Наслідки обстрілів Києва. Архівне фото: ДСНС

Карина Приходько Редактор

У Києві ввечері 25 червня лунали вибухи. Російські війська випустили на столицю ракети. У Дарницькому районі міста впали уламки ворожого озброєння.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка та мера Києва Віталія Кличка.

Вибухи у Києві 25 червня

Ткаченко розповів, що росіяни випустили по Києву балістичні ракети. Протиповітряна оборона відпрацювала по ворожих цілях.

"Наразі отримуємо інформацію про падіння уламків. Попередньо, у Дарницькому районі на відкритій місцевості. Ймовірно, локацій буде більше. Інформація про постраждалих поки не надходила", — сказав очільник КМВА.

Скриншот допису Тимура Ткаченка

Водночас Кличко розповів, що падіння уламків у Дарницькому районі трапилося на відкритій території. На місце вже прямують екстрені служби.

Крім того, у Дарницькому районі також сталося загоряння складського приміщення.

Скриншот допису Віталія Кличка

Як писали Новини.LIVE, у центрі Києва діти прикрашають вибиті вікна після атаки РФ 24 травня. Після встановлення вікон артполотна будуть збережені та виставлені у холі готелю.

А 23 червня рятувальники завершили роботи в Києво-Печерській лаврі. Вона постраждала внаслідок обстрілів 15 червня. На місці працювали понад 100 працівників ДСНС.