У Києві діти розмалювали дерев'яні плити у готелі "Україна після атаки РФ 24 травня

Любава Маліцька розмальовує дерев'яні плити. Фото: Суспільне новини/Вікторія Пухальська

Масований удар РФ по Києву, який був близько місяця тому, 24 травня, вибуховою хвилею вибив вікна у готелі "Україна". Їх закрили деревʼяними плитами і для українських підлітків вони перетворились на імпровізовані полотна для творчості.

Про це повідомляє Суспільне, передає Новини.LIVE.

Розмальовані дерев'яні плити в готелі "Україна". Фото: Суспільне новини/Вікторія Пухальська

Діти розмалювали вибиті вікна в готелі "Україна"

Однією з перших, хто створив свою роботу, стала Любава Маліцька. Дівчина з дитинства займається малюванням, для художньої інсталяції обрала петриківський розпис через любов до писання квітів. Каже, що для неї незвичний сам формат, бо замість паперу — велика деревʼяна плита.

"Потрібно робити все обережно, тому що фарба висихає не за десять хвилин, а майже за день", — каже підлітка.

Петриківський розпис. Фото: Суспільне новини/Вікторія Пухальська

У компанії ARS Capital, яка володіє готелем "Україна", зазначають, що після встановлення вікон артполотна будуть збережені та виставлені у холі готелю.

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"Ці роботи стали більшими, ніж просто оздоблення пошкоджених вікон. Вони показують, що навіть після руйнувань залишається місце для краси та надії. Ми збережемо ці роботи для історії, адже вони стали доказом сили українських дітей", — зазначив власник готелю Максим Кріппа.

Розмальовані петриківським розписом дерев'яні плити. Фото: Суспільне новини/Вікторія Пухальська

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня російські війська випустили найбільше ракет саме по Києву. Через російський удар майже повністю зруйнований музей Чорнобиля та пошкоджений Національний художній музей, 69 людей постраждали, а двоє загинули.

Також ми писали, що 17 червня внаслідок чергового обстрілу дві ракети РФ атакували кіностудію Довженка, через що були знищені 100 тисяч костюмів та вибиті 300 вікон. Поруч з ураженим цехом розташоване сховище плівок із близько 600 фільмами кіностудії, архів не постраждав, однак у будівлі вибиті двері та вікна.

У співавторстві з Софією Медведєвою