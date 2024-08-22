У Києві судитимуть виконроба через травмування працівника на будівництві

Житловий комплекс. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві судитимуть виконроба через травмування працівника бензорізом на будівництві. Це сталося в одному з житлових комплексів у Подільському районі.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у четвер, 22 серпня.

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Під час будівництва житлового комплексу в Подільському районі 30-річний робітник здійснював влаштування мереж водопроводу, каналізації та теплопостачання. Слідство встановило, що під час робіт на об’єкті не було відповідного контролю з боку виконроба, що призвело до травмування будівельника.

Бензоріз, яким травмувався працівник. Фото: Київська міська прокуратура

Бензоріз, яким травмувався працівник. Фото: Київська міська прокуратура

"Під час прорізу труби диск пристрою затисло між її розрізами, внаслідок чого бензоріз відкинуло в бік будівельника, порізавши йому грудну клітку", — йдеться у повідомленні.

Бензоріз, яким травмувався працівник. Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці з'ясували, що у працівника не перевіряли знання з техніки охорони праці, не проінформували його щодо правил користування абразивно-відрізним інструментом та все одно допустили до роботи.

Тому було направлено обвинувальний акт щодо 30-річного виконроба у порушенні вимог законодавства про охорону праці службовою особою підприємства, що заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого.