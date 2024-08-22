В Киеве будут судить прораба из-за травмирования работника на строительстве

Жилой комплекс. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве будут судить прораба из-за травмирования работника бензорезом на строительстве. Это произошло в одном из жилых комплексов в Подольском районе.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в четверг, 22 августа.

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Во время строительства жилого комплекса в Подольском районе 30-летний работник осуществлял устройство сетей водопровода, канализации и теплоснабжения. Следствие установило, что во время работ на объекте не было соответствующего контроля со стороны прораба, что привело к травмированию строителя.

Бензорез, которым травмировался работник. Фото: Киевская городская прокуратура

Бензорез, которым травмировался работник. Фото: Киевская городская прокуратура

"Во время прореза трубы диск устройства зажало между ее разрезами, в результате чего бензорез отбросило в сторону строителя, порезав ему грудную клетку", — говорится в сообщении.

Бензорез, которым травмировался работник. Фото: Киевская городская прокуратура

Правоохранители выяснили, что у работника не проверяли знания по технике охраны труда, не проинформировали о правилах пользования абразивно-отрезным инструментом и все равно допустили к работе.

Поэтому был направлен обвинительный акт относительно 30-летнего прораба в нарушении требований законодательства об охране труда служебным лицом предприятия, что причинило вред здоровью потерпевшего.