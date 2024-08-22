В Киеве будут судить прораба из-за травмирования работника на строительстве

В Киеве на строительстве работник травмировался бензорезом — будут судить прораба
В Киеве будут судить прораба из-за травмирования работника бензорезом на строительстве. Это произошло в одном из жилых комплексов в Подольском районе.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в четверг, 22 августа.
Прораб предстанет перед судом в Киеве
Во время строительства жилого комплекса в Подольском районе 30-летний работник осуществлял устройство сетей водопровода, канализации и теплоснабжения. Следствие установило, что во время работ на объекте не было соответствующего контроля со стороны прораба, что привело к травмированию строителя.
"Во время прореза трубы диск устройства зажало между ее разрезами, в результате чего бензорез отбросило в сторону строителя, порезав ему грудную клетку", — говорится в сообщении.
Правоохранители выяснили, что у работника не проверяли знания по технике охраны труда, не проинформировали о правилах пользования абразивно-отрезным инструментом и все равно допустили к работе.
Поэтому был направлен обвинительный акт относительно 30-летнего прораба в нарушении требований законодательства об охране труда служебным лицом предприятия, что причинило вред здоровью потерпевшего.
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