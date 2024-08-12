Під час сварки вдарив жінку ножем у груди — у Києві поліція затримала підозрюваного

Поліція на місці події у Києві. Фото: скриншот з відео

У Києві під час розпивання алкогольних напоїв чоловік почав сварку із жінкою та вдарив її ножем у груди. Вона одразу померла, підозрюваному загрожує 15 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

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Правоохоронці розповіли, що 10 серпня до них надійшло повідомлення про вбивство жінки у будівельному житловому вагончику на території новобудови в Дарницькому районі. На місце події одразу приїхали екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Затримання підозрюваного. Фото: Нацполіція

"У приміщенні вагончика правоохоронці виявили тіло 46-річної жінки із ножовим пораненням. Надалі було встановлено, що її вбив 42-річний співмешканець. Пара приїхала до столиці із Сумщини та тривалий час проживала у будівельному вагончику, де чоловік охороняв територію новобудови. Вночі під час розпивання алкогольних напоїв між подружжям виник конфлікт та зловмисник вдарив жінку кухонним ножем у груди", — йдеться у повідомленні.

Яке покарання чекає на підозрюваного

Поліцейські вилучили знаряддя злочину та затримали фігуранта.

Знаряддя вбивства. Фото: Нацполіція

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення — умисне вбивство. Санкція статті передбачає від семи до 15 років позбавлення волі.