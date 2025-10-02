У Бучі ліквідовано пожежу після російського обстрілу

У Бучі загорівся санаторій після російської атаки дронами — фото
У ніч проти четверга, 2 жовтня, Київська область знову зазнала ворожої атаки безпілотників. Під удар потрапило місто Буча, де внаслідок прильоту виникла масштабна пожежа.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
В Бучі сталась пожежа у санаторії через дронову атаку
За попередніми даними, дрон влучив у двоповерхову будівлю колишнього санаторію, який вже тривалий час не використовувався. Вогонь швидко поширився і охопив значну площу.
Рятувальні служби прибули на місце одразу після отримання сигналу про загоряння. Пожежу вдалося локалізувати та повністю ліквідувати о 02:13. Загальна площа займання склала близько 600 м².
Під час гасіння пожежі виявили травмованого чоловіка 1977 року народження. Йому надали необхідну допомогу та передали медикам.
Нагадаємо, нещодавно російські війська атакували енергооб'єкти у Київській та Чернігівській областях.
Також вчора, 1 жовтня, у Харкові сталися масштабні пожежі через бомбардування з боку Росії.
