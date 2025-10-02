Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Бучі загорівся санаторій після російської атаки дронами — фото

У Бучі загорівся санаторій після російської атаки дронами — фото

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 08:11
У Бучі ліквідовано пожежу після російського обстрілу
Пожежа в будівлі. Фото: ДСНС Київщини

У ніч проти четверга, 2 жовтня, Київська область знову зазнала ворожої атаки безпілотників. Під удар потрапило місто Буча, де внаслідок прильоту виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Реклама
Читайте також:

В Бучі сталась пожежа у санаторії через дронову атаку

За попередніми даними, дрон влучив у двоповерхову будівлю колишнього санаторію, який вже тривалий час не використовувався. Вогонь швидко поширився і охопив значну площу.

null
Пожежа в будівлі. Фото: ДСНС Київщини
null
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Київщини
null
Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Київщини

Рятувальні служби прибули на місце одразу після отримання сигналу про загоряння. Пожежу вдалося локалізувати та повністю ліквідувати о 02:13. Загальна площа займання склала близько 600 м².

Під час гасіння пожежі виявили травмованого чоловіка 1977 року народження. Йому надали необхідну допомогу та передали медикам.

Нагадаємо, нещодавно російські війська атакували енергооб'єкти у Київській та Чернігівській областях.

Також вчора, 1 жовтня, у Харкові сталися масштабні пожежі через бомбардування з боку Росії.

пожежа ДСНС вибух Київська область Буча дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації