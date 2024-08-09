У Києві викрили аферу з земельними ділянками

Шахраї завдали Києву збитків на понад 22 млн грн — поліція затримала підозрюваних
У Києві троє зловмисників підробили документи та незаконно заволоділи земельними ділянками, завдавши збитків територіальній громаді на понад 22 мільйони гривень. Поліція арештувала ділянки, фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у п'ятницю, 9 серпня.
У Києві група осіб завдала збитків громаді на понад 22 млн грн
У Києві викрили шахраїв, які завдали територіальній громаді збитків на понад 22 мільйони гривень.
За даними поліції, троє зловмисників, серед яких двоє чоловіків 42 та 48 років і 37-річна жінка, підробили документи й незаконно заволоділи земельними ділянками в Голосіївському районі столиці.
Наразі на ці земельні ділянки накладено арешт, а підозрюваним висунуто обвинувачення за шахрайство та підроблення документів в особливо великих розмірах. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Читайте Новини.LIVE!