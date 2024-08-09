У Києві викрили аферу з земельними ділянками

Затримання підозрюваних. Фото: Нацполіція

У Києві троє зловмисників підробили документи та незаконно заволоділи земельними ділянками, завдавши збитків територіальній громаді на понад 22 мільйони гривень. Поліція арештувала ділянки, фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у п'ятницю, 9 серпня.

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За даними поліції, троє зловмисників, серед яких двоє чоловіків 42 та 48 років і 37-річна жінка, підробили документи й незаконно заволоділи земельними ділянками в Голосіївському районі столиці.

Правоохоронці проводять слідчі дії. Фото: Нацполіція

Наразі на ці земельні ділянки накладено арешт, а підозрюваним висунуто обвинувачення за шахрайство та підроблення документів в особливо великих розмірах. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.