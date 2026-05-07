Головна Київ У Києві на Тельбіні вже купаються люди: перевірка пляжу

Дата публікації: 7 травня 2026 21:56
Жінка купається в озері Тельбін. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

У Києві на Тельбіні у четвер, 7 травня, вже купаються люди. Перевірка пляжу показала пошкоджені сходи, зношені роздягальні та відсутність рятувальників. Водночас офіційно пляжний сезон у столиці відкривати не планують.

Про це повідомив журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перевірка пляжу на озері Тельбін

На одній із роздягалень відсутні таблиці про санітарні норми в озері Тельбін, алгоритми, як діяти при повітряній тривозі, а також інша інформація. Журналіст помітив, що вона розмальована балончиком та зношена.  

Пляж на озері Тельбін
Пляж на озері Тельбін у Києві. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Ще одна роздягальня не закриває при перевдяганні, оскільки все видно. 

Крім того, немає рятувальників та не працює фонтанчик для миття ніг. Попри це, люди активно відпочивають біля води вже зараз, а дехто навіть купається.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Мінфін, 7 травня ціни на пальне у Києві продовжують утримувати високу вартість. Зокрема, подорожчав бензин А-95.

А в Укргідрометцентрі попередили киян про опади та грози 8 травня. Водночас температура повітря буде високою — до +25 °С.

Крім того, у Києві готують системи водопостачання та водовідведення до роботи під час можливих відключень електроенергії та атак РФ на критичну інфраструктуру. 

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
