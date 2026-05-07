У Києві на Тельбіні вже купаються люди: перевірка пляжу

Жінка купається в озері Тельбін. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

У Києві на Тельбіні у четвер, 7 травня, вже купаються люди. Перевірка пляжу показала пошкоджені сходи, зношені роздягальні та відсутність рятувальників. Водночас офіційно пляжний сезон у столиці відкривати не планують.

Про це повідомив журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

Перевірка пляжу на озері Тельбін

На одній із роздягалень відсутні таблиці про санітарні норми в озері Тельбін, алгоритми, як діяти при повітряній тривозі, а також інша інформація. Журналіст помітив, що вона розмальована балончиком та зношена.

Пляж на озері Тельбін у Києві. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Ще одна роздягальня не закриває при перевдяганні, оскільки все видно.

Крім того, немає рятувальників та не працює фонтанчик для миття ніг. Попри це, люди активно відпочивають біля води вже зараз, а дехто навіть купається.

