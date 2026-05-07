У Києві подорожчав бензин А-95: актуальна вартість пального
Ціни на пальне у Києві у четвер, 7 травня, продовжують утримувати високу вартість. Зокрема, на 12 копійок подорожчав бензин А-95. Водночас найдорожчим залишається дизельне пальне.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Мінфін.
Ціни на пальне у Києві 7 травня
У середньому вартість пального у столиці така:
- А-95+ — 77,32 грн;
- А-95 — 72,99 грн;
- А-92 — 66,43 грн;
- Дизельне пальне — 88,73 грн;
- Автогаз — 48,17 грн.
Водночас на АЗС ціни можуть відрізнятися. Зокрема, на ОККО пропонують такі:
- А-95+ — 80,90 грн;
- А-95 — 77,90 грн;
- ДП — 91,90 грн;
- Автогаз — 49,90 грн.
Вартість пального на AMIC встановлена така:
- А-95+ — 73,99 грн;
- А-95 — 70,99 грн;
- ДП — 86,99 грн;
- Автогаз — 47,99 грн.
Київ — останні новини
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр, погода в Києві та області 8 травня очікується з дощами та грозами. Водночас температура повітря підвищиться до +25 °С.
А заступник Міністерства розвитку громад та територій України Костянтин Ковальчук повідомляв, що у Києві триває підготовка системи водопостачання та водовідведення до роботи в умовах можливих блекаутів і російських ударів.
Крім того, у Святошинському районі столиці кияни не заплатили 207 мільйонів гривень за комунальні послуги. Борги продовжують залишатися проблемою.