У Києві подорожчав бензин А-95: актуальна вартість пального

Ціни на пальне у Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Ціни на пальне у Києві у четвер, 7 травня, продовжують утримувати високу вартість. Зокрема, на 12 копійок подорожчав бензин А-95. Водночас найдорожчим залишається дизельне пальне.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Мінфін.

Ціни на пальне у Києві 7 травня

У середньому вартість пального у столиці така:

А-95+ — 77,32 грн;

А-95 — 72,99 грн;

А-92 — 66,43 грн;

Дизельне пальне — 88,73 грн;

Автогаз — 48,17 грн.

Водночас на АЗС ціни можуть відрізнятися. Зокрема, на ОККО пропонують такі:

А-95+ — 80,90 грн;

А-95 — 77,90 грн;

ДП — 91,90 грн;

Автогаз — 49,90 грн.

Вартість пального на AMIC встановлена така:

Читайте також:

А-95+ — 73,99 грн;

А-95 — 70,99 грн;

ДП — 86,99 грн;

Автогаз — 47,99 грн.

Вартість пального на АЗС у Києві 7 травня. Фото: Мінфін

Київ — останні новини

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр, погода в Києві та області 8 травня очікується з дощами та грозами. Водночас температура повітря підвищиться до +25 °С.

А заступник Міністерства розвитку громад та територій України Костянтин Ковальчук повідомляв, що у Києві триває підготовка системи водопостачання та водовідведення до роботи в умовах можливих блекаутів і російських ударів.

Крім того, у Святошинському районі столиці кияни не заплатили 207 мільйонів гривень за комунальні послуги. Борги продовжують залишатися проблемою.