В Киеве на Тельбине уже купаются люди: проверка пляжа

Женщина купается в озере Тельбин. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

В Киеве на Тельбине в четверг, 7 мая, уже купаются люди. Проверка пляжа показала поврежденные лестницы, изношенные раздевалки и отсутствие спасателей. В то же время официально пляжный сезон в столице открывать не планируют.

Об этом сообщил журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Проверка пляжа на озере Тельбин

На одной из раздевалок отсутствуют таблицы о санитарных нормах в озере Тельбин, алгоритмы, как действовать при воздушной тревоге, а также другая информация. Журналист заметил, что она разрисована баллончиком и изношена.

Пляж на озере Тельбин в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Еще одна раздевалка не закрывает при переодевании, поскольку все видно.

Кроме того, нет спасателей и не работает фонтанчик для мытья ног. Несмотря на это, люди активно отдыхают у воды уже сейчас, а некоторые даже купаются.

