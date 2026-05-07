В Киеве на Тельбине уже купаются люди: проверка пляжа
В Киеве на Тельбине в четверг, 7 мая, уже купаются люди. Проверка пляжа показала поврежденные лестницы, изношенные раздевалки и отсутствие спасателей. В то же время официально пляжный сезон в столице открывать не планируют.
Об этом сообщил журналист Новини.LIVE Александр Саюн.
Проверка пляжа на озере Тельбин
На одной из раздевалок отсутствуют таблицы о санитарных нормах в озере Тельбин, алгоритмы, как действовать при воздушной тревоге, а также другая информация. Журналист заметил, что она разрисована баллончиком и изношена.
Еще одна раздевалка не закрывает при переодевании, поскольку все видно.
Кроме того, нет спасателей и не работает фонтанчик для мытья ног. Несмотря на это, люди активно отдыхают у воды уже сейчас, а некоторые даже купаются.
