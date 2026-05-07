Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве на Тельбине уже купаются люди: проверка пляжа

В Киеве на Тельбине уже купаются люди: проверка пляжа

Ua ru
Дата публикации 7 мая 2026 21:56
В Киеве на Тельбине уже купаются люди: проверка пляжа
Женщина купается в озере Тельбин. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

В Киеве на Тельбине в четверг, 7 мая, уже купаются люди. Проверка пляжа показала поврежденные лестницы, изношенные раздевалки и отсутствие спасателей. В то же время официально пляжный сезон в столице открывать не планируют.

Об этом сообщил журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проверка пляжа на озере Тельбин

На одной из раздевалок отсутствуют таблицы о санитарных нормах в озере Тельбин, алгоритмы, как действовать при воздушной тревоге, а также другая информация. Журналист заметил, что она разрисована баллончиком и изношена.

Пляж на озері Тельбін
Пляж на озере Тельбин в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Еще одна раздевалка не закрывает при переодевании, поскольку все видно.

Кроме того, нет спасателей и не работает фонтанчик для мытья ног. Несмотря на это, люди активно отдыхают у воды уже сейчас, а некоторые даже купаются.

Читайте также:

Киев — последние новости

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Минфин, 7 мая цены на топливо в Киеве продолжают удерживать высокую стоимость. В частности, подорожал бензин А-95.

А в Укргидрометцентре предупредили киевлян об осадках и грозах 8 мая. В то же время температура воздуха будет высокой - до +25 °С.

Кроме того, в Киеве готовят системы водоснабжения и водоотведения к работе во время возможных отключений электроэнергии и атак РФ на критическую инфраструктуру.

Киев пляж озеро
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации