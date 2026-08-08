У Києві на Теремках зупинять вирубку дерев до 11 серпня

Протести місцевих жителів. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Штін Уляна Редактор стрічки новин

У Києві на Теремках після протестів місцевих жителів вирубку дерев вирішили призупинити до 11 серпня. У цей день влада має зустрітися з мешканцями району та обговорити можливу зміну маршруту тепломережі.

Про це повідомили учасники мітингу, передає Новини.LIVE.

Чому на Теремках вирубують дерева

Приблизно тиждень тому мешканці Теремків почали протестувати через вирубку дерев. У "Київтеплоенерго" пояснили, що роботи необхідні для прокладання тепломережі, яка має забезпечити опалення мікрорайонів Теремки-1 та Теремки-2 у кризових ситуаціях.

Під час сьогоднішнього мітингу зібралися до 300 людей. До протестувальників вийшов директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Дмитро Науменко.

Він письмово пообіцяв призупинити роботи до 11 серпня. Саме цього дня у Голосіївській районній державній адміністрації запланована зустріч із мешканцями.

Під час зустрічі представники влади мають показати дозвільні документи на будівництво та обговорити можливість зміни маршруту тепломережі, щоб зменшити вплив робіт на зелену зону.

Що буде з деревами після будівництва

У КМДА заявили, що після завершення робіт планують висадити нові дерева на територіях, де це дозволятимуть технічні вимоги.

Водночас місцеві жителі не планують припиняти протести. За їхніми словами, наступний мітинг відбудеться вже завтра, 9 серпня, біля будівлі КМДА. Початок акції запланований на 11:00.

Таким чином, остаточне рішення щодо маршруту тепломережі та подальшої вирубки дерев можуть ухвалити після зустрічі влади з мешканцями 11 серпня.

Мітингувальники. Фото: кадр із відео

Новини.LIVE писали, що у суботу, 8 серпня, близько 200 киян вийшли на акцію проти вирубки дерев у сквері "Теремки". На території прокладають резервну теплотрасу, через що вже вирубали частину дерев, зокрема столітні дуби. Після протесту роботи з вирубки призупинили до проведення відкритого обговорення проєкту.

Новини.LIVE інформували, що у Голосіївському районі Києва виникла суперечка через вирубку дерев у парковій зоні на Теремках, де планують прокласти резервну тепломережу. Місцеві мешканці намагаються зупинити роботи, через що між протестувальниками та правоохоронцями вже відбулися сутички.