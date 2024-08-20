У Києві фіксують збільшення кількості важкохворих на коронавірус

Карети швидкої допомоги. Фото: Новини.LIVE

У Києві зростає кількість тяжких хворих на COVID-19. За останню добу до лікарень поступили 34 людини, що майже вдвічі більше, ніж кількість госпіталізованих напередодні.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург у вівторок, 20 серпня.

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За даними Департаменту охорони здоров’я КМДА, 1 серпня в столичних лікарнях перебували 87 пацієнтів, а вже 20 серпня було зареєстровано вже 130 пацієнтів.

"Причому за останню добу до медичних закладів надійшли 34 людини. Це майже вдвічі більше, ніж кількість госпіталізованих напередодні. Також спостерігається тенденція зростання рівня захворюваності й серед дітей", — зауважила Валентина Гінзбург.

За словами Гінзбург, ще одним фактом, що викликає занепокоєння, є збільшення кількості хворих, які потребують кисневої підтримки та підключення до апаратів ШВЛ.

Заходи безпеки

Департамент охорони здоров’я вкотре нагадує про необхідність дотримуватися протиепідемічних безпекових заходів.

"Намагайтеся частіше мити руки або використовуйте дезінфектанти кожного разу, коли торкалися предметів загального використання. За можливості відмовтесь від перебування в багатолюдних закритих приміщеннях, а якщо це необхідно — використовуйте захисні маски. Пам’ятайте, що маски необхідно регулярно змінювати", — нагадали в КМДА.

Також радять щодня робити вологе прибирання, провітрювати приміщення та обов’язково залишатися вдома при найменших ознаках недуги.