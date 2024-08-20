Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві набирає обертів коронавірус — у КМДА озвучили цифри arrow

У Києві набирає обертів коронавірус — у КМДА озвучили цифри

20 серпня 2024 19:45
Галина Шподарева - редактор
У Києві фіксують збільшення кількості важкохворих на коронавірус
Карети швидкої допомоги. Фото: Новини.LIVE
Галина Шподарева - редактор

У Києві зростає кількість тяжких хворих на COVID-19. За останню добу до лікарень поступили 34 людини, що майже вдвічі більше, ніж кількість госпіталізованих напередодні. 

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург у вівторок, 20 серпня. 

Читайте також:

Динаміка росту кількості хворих на COVID-19

За даними Департаменту охорони здоров’я КМДА, 1 серпня в столичних лікарнях перебували 87 пацієнтів, а вже 20 серпня було зареєстровано вже 130 пацієнтів.

"Причому за останню добу до медичних закладів надійшли 34 людини. Це майже вдвічі більше, ніж кількість госпіталізованих напередодні. Також спостерігається тенденція зростання рівня захворюваності й серед дітей", — зауважила Валентина Гінзбург.

За словами Гінзбург, ще одним фактом, що викликає занепокоєння, є збільшення кількості хворих, які потребують кисневої підтримки та підключення до апаратів ШВЛ.

Заходи безпеки

Департамент охорони здоров’я вкотре нагадує про необхідність дотримуватися протиепідемічних безпекових заходів.

"Намагайтеся частіше мити руки або використовуйте дезінфектанти кожного разу, коли торкалися предметів загального використання. За можливості відмовтесь від перебування в багатолюдних закритих приміщеннях, а якщо це необхідно — використовуйте захисні маски. Пам’ятайте, що маски необхідно регулярно змінювати", — нагадали в КМДА.

Також радять щодня робити вологе прибирання, провітрювати приміщення та обов’язково залишатися вдома при найменших ознаках недуги.

Також важливі новини дня по темі:

 

коронавірус Київ лікарні медики КМДА Київська область медицина захворювання COVID епідемія щеплення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:54 Київ буде без світла вісім годин — в Укренерго попередили про обмеження завтра

20:49 У СБУ назвали кількість кримінальних справ проти священників УПЦ МП, відкритих з початку війни

20:23 Терлюга повідомила про вагітність — фото

20:20 Внаслідок удару по кафе на Запоріжжі травмовані четверо дітей — подробиці від ДСНС

Text

20:08 Гончаренко заявив, що закон про заборону російської церкви не про релігію, а про нацбезпеку

Лікарі "Охматдиту" розповіли про специфіку роботи після ракетної атаки - 80x80

Лікарі "Охматдиту" розповіли про специфіку роботи після ракетної атаки

20:03 Через спеку стовпчики термометрів зашкалюватимуть — синоптики спрогнозували погоду на завтра

20:02 В Міноборони анонсували нові функції в застосунку Резерв+ — деталі

20:00 Відстрочка для викладача вишу — коли його таки можуть мобілізувати

19:52 Шмигаль заявив про виділення ще 5 млрд грн на укриття в школах

19:45 У Києві набирає обертів коронавірус — у КМДА озвучили цифри

20:54 Київ буде без світла вісім годин — в Укренерго попередили про обмеження завтра

20:49 У СБУ назвали кількість кримінальних справ проти священників УПЦ МП, відкритих з початку війни

20:23 Терлюга повідомила про вагітність — фото

20:20 Внаслідок удару по кафе на Запоріжжі травмовані четверо дітей — подробиці від ДСНС

20:03 Через спеку стовпчики термометрів зашкалюватимуть — синоптики спрогнозували погоду на завтра

Лікарі "Охматдиту" розповіли про специфіку роботи після ракетної атаки - 80x80

Лікарі "Охматдиту" розповіли про специфіку роботи після ракетної атаки

20:02 В Міноборони анонсували нові функції в застосунку Резерв+ — деталі

20:00 Відстрочка для викладача вишу — коли його таки можуть мобілізувати

19:52 Шмигаль заявив про виділення ще 5 млрд грн на укриття в школах

19:45 У Києві набирає обертів коронавірус — у КМДА озвучили цифри

19:29 Послідовність навчання чи освіти — юристи пояснили, як правильно оформити відстрочку

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

Text

20:08 Гончаренко заявив, що закон про заборону російської церкви не про релігію, а про нацбезпеку

Text

19:21 Гончаренко відповів, з ким хоче вести перемовини Путін

Text

17:50 Небезпека у Тернополі та підготовка котла для окупантів на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

15:45 Скільки коштує Україні один мобілізований громадянин на рік — названо цифри

Text

13:08 Екологи попередили про небезпечні наслідки масштабної пожежі в Тернополі

Лікарі "Охматдиту" розповіли про специфіку роботи після ракетної атаки - 80x80

Лікарі "Охматдиту" розповіли про специфіку роботи після ракетної атаки

Text

13:00 Негайна поїздка Зеленського до Дніпра та дивний наказ Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:13 Нардеп Фріс прокоментував суперечки стосовно заборони УПЦ МП в Україні

Text

08:00 Повернення блекаутів по Україні та новий порядок відстрочки від мобілізації — ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2024
Text

23:47 Президент УСПП Кінах заявив, що корупція в умовах війни має розглядатися як мародерство

Text

23:05 Додаткова допомога для України та збройні напади на біженців — головні новини з Німеччини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин